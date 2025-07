FC Fürth: Große Vorfreude auf viele Gruppenliga-Derbys

Kreis Bergstraße. Der FC Fürth ist zurück in der Gruppenliga und die Odenwälder überraschen mit spannenden Neuzugängen, unter anderen Top-Torjäger Jan Gebhardt.

Was war gut? Der FC Fürth spielte von Beginn an attraktiven Fußball, schnörkellos mit viel Offensivgeist. „Ballbesitzfußball mit Kontrolle in der Rückwärtsbewegung“, sagt Knapp und lobt: „Andreas Adamek hat eine klasse Saison gespielt“. Der FC-Torjäger wurde Torschützenkönig.

Was geht besser? Die Defensivarbeit, denn in Druckphasen muss der FC Fürth die Kontrolle behalten, darf seinen Spielfluss nicht verlieren. „Auch die Rückwärtsbewegung muss noch besser werden“, sagt Knapp. „Wir bekommen noch zu viele Gegentore“.