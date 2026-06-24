FC Fürth: Euphorie und Ambitionen vor der neuen Saison

– Foto: Justin Engel (Archiv)

Der sportliche Leiter des FC Fürth, Dennis Atali, hat unsere "Sommercheck"-Fragen beantwortet und gibt Einblicke in die Stimmung im Verein, die Pläne für die Zukunft und die Erwartungen an die neue Saison.

Die Sommerpause bietet sowohl Zeit zum Durchatmen, als auch für einen Blick nach vorne. Eine ereignisreiche Saison liegt hinter den Vereinen, während die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit bereits laufen. Im FuPa-Sommercheck ziehen die Klubs Bilanz zur vergangenen Runde, berichten über aktuelle Entwicklungen, personelle Veränderungen und ihre Ziele für die kommende Saison.

Am Ende ist es für uns eine Super Platzierung auf die wir sehr stolz sind."

"Wir sind mit unserer ersten Gruppenliga-Saison nach dem Aufstieg sehr zufrieden. Dies haben wir auch jederzeit der Mannschaft und dem Trainerteam so kommuniziert. Trotzdem hat man gemerkt, dass wir in der entscheidenden Phase aufgrund von Verletzungen sehr auf dem Zahnfleisch gegangen sind. Vielleicht hat das am Ende dann den Ausschlag gegeben um nicht bis zum Ende am Aufstiegsrelegationsplatz dranzubleiben.

Welche sportlichen oder organisatorischen Entwicklungen gibt es aktuell im Verein?

"Der FC hat in den letzten Jahren viel bewegt. Besonders um die Mannschaft herum stellen wir gerade die Weichen, um mit dem gesamten Verein zu wachsen. Das bedeutet aber auch, dass man sehr viel Menschen brauch um dies auf Lange Sicht zu gewährleisten. Das gelingt uns sehr gut.

Mit Özgün Karci wird ein absoluter Fachmann zu uns in die Sportliche Leitung stoßen. Von seinem Netzwerk und von seinem Wissen wird der Verein extrem profitieren. Vor allem kennt er den Verein gut und ist für ihn auch ein Stück weit nach Hause kommen."

Gibt es bereits Zu- oder Abgänge im Kader?

Zugänge:

Tim Pister (TSG 62/09 Weinheim U19)

Julius Knapp (VFR Mannheim U19)

Nils Eckstein (SV Fürth)

Marvin Jöst (SV Fürth)

Fabian Marx (Arminia Ludwigshafen)

Kim Naas (SG Wald-Michelbach)

Ingo Dörsam (SG Wald-Michelbach)

Janic Dzwoniarek (SV Rohrbach)

Florian Butscher (Fortuna Heddesheim)

Joel Adamek (SV Unterflockenbach)

Lennart Bauer (St. Stephan Griesheim U19)

Abgänge:

Jusef Nerabi (Ziel unbekannt)

Jan Gebhardt (Karriereende)

Fisnik Jaija (ASV Fußgönnheim)

Kristof Deriy (ISC Fürth)

Ali Hodroj (ISC Fürth)

Wie ist die Stimmung rund um die Mannschaften und den Verein?

"Die Stimmung im Verein und der Mannschaft ist natürlich sehr euphorisch. Die Mannschaft und unsere Anhänger freuen sich, wenn es nach der kurzen Sommerpause wieder weitergeht. Ein Trupp aus 1. und 1b Mannschaft feierten den Abschluss der beiden tollen Saisonleistungen auf Mallorca. Dabei waren auch Anhänger und Mitglieder des Vereins. Das beschreibt relativ gut wie die Gemeinschaft aktuell beim FC Fürth gelebt wird.

Wir freuen uns auf alles was kommt!"

Welche Ziele habt ihr euch für die kommende Saison gesetzt?

"Ich glaube im Fußball beziehungsweise generell im Sport ist es immer so, dass man die bisher erbrachte Leistung nochmals toppen möchte. Klar sind wir zufrieden. Wir wollen jedoch nicht stehen bleiben. Das Ziel soll nochmals eine Verbesserung in vielen Bereichen sein. Im sportlichen Bereich genießt Ralf Ripperger mehr als nur 100% das Vertrauen die Mannschaft auf die nächste Ebene zu bringen. Im infrastrukturellen Bereich werden wir in der sportlichen Leitung mithilfe des Vereins versuchen unsere Hausaufgaben zu machen. Bei beidem sind wir auf einem super Weg."

Gibt es sonstige Neuigkeiten, Projekte oder Ereignisse, die ihr gerne mit der FuPa-Community teilen möchtet?

"Es stehen einige Projekte in Zukunft an. Wir wollen, dass der Verein FC Fürth für viele Leute in der Region eine Anlaufstelle wird. Ob es Am Wochenende zu einem Fussballspiel ist oder bei einem Fest in der Region.

Dies bedeutet viel Hilfe unserer ehrenamtlichen Helfer.

Dafür sind wir sehr dankbar!"

Ihr wollt mit eurem Verein auch beim FuPa-Sommercheck mitmachen?

Dann beantwortet einfach unsere Sommercheck-Fragen und schickt eure Antworten per E-Mail an fupa@vrm.de. Bitte gebt dabei auch an, wer die Fragen beantwortet hat und welche Funktion die Person im Verein ausübt. Gerne könnt ihr uns auch passendes Fotomaterial von Spielern, Mannschaften, Vereinsfeiern etc. zuschicken. Wir freuen uns auf eure Neuigkeiten!