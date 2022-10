FC Fürth: Die Köpfe in schwieriger Situation hoch halten Mit nur vier Punkten ist Gruppenligist im Tabellenkeller – auch die Moral der Spieler

Bergstraße. Aufsteiger VfR Fehlheim winkt heute Abend (19.30 Uhr) im Falle eines Sieges beim FFV Sportfreunde Frankfurt die Tabellenführung in der Verbandsliga Süd. Spielt dieser Umstand in den Köpfen von Aktiven und Funktionären eine Rolle?

„Wir machen eher ein Späßchen damit, dass wir Tabellenführer werden könnten“, verrät VfR-Trainer Sascha Huy. Vier Punkte hat er als Zielsetzung für die nächsten beiden Begegnungen innerhalb von vier Tagen ausgegeben. Und da könnte er mit einem Punkt heute in Frankfurt gut leben, wenn dann am Sonntag gegen die Spvgg Neu-Isenburg ein Heimsieg gelingt. Ein Trumpf für seine Elf ist die Tatsache, dass es weiterhin personell gut aussieht. Einzig hinter dem Einsatz von Lukas Fritsche steht ein Fragezeichen, er laborierte im Laufe der Woche an einer Grippe.

Es muss etwas passieren

Gruppenligist FC Fürth kommt in der Tabelle nicht in die Puschen. Die Odenwälder sind auf dem vorletzten Tabellenplatz mit vier Punkten bereits abgeschlagen. Es ist eine schwierige Situation für das FC-Team, auch im Hinblick auf die Moral der Spieler. Und die Aufgaben werden immer schwerer. Diesen Donnerstag (19.30 Uhr) muss der FCF beim Tabellendritten RW Walldorf II antreten – und hat Personalsorgen.