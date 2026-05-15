FC Fürstenried will in Großhadern nachlegen

Für den FC Fürstenried steht am Sonntag um 14 Uhr die nächste anspruchsvolle Aufgabe bevor. Auswärts beim TSV Großhadern treffen zwei Mannschaften aufeinander, die im Saisonendspurt weiterhin klare Ziele verfolgen.

„Uns erwartet wieder ein Spiel, in dem der Gegner alles klarmachen kann und sich endgültig in der Liga halten möchte“, erklärt Trainer Tufan Lacin vor der Partie.

Während Großhadern mit einem Erfolg den Klassenerhalt endgültig absichern könnte, richtet sich der Blick beim FC Fürstenried weiterhin auf den Kampf um Platz drei. Der Rückstand auf TSV 1860 III soll nach Möglichkeit noch aufgeholt werden.

So., 17.05.2026, 14:00 Uhr TSV Großhadern Großhadern FC Fürstenried FC Fürstenried 14:00 PUSH

Schwierige Bedingungen auf Rasen erwartet

Gespielt wird auf Rasen – ein Faktor, der laut Fürstenried durchaus Einfluss auf das Spiel nehmen könnte. „Der Platz ist nicht immer in einem optimalen Zustand und dadurch wird es sicherlich ein schweres Spiel“, so Lacin.

Gerade deshalb erwartet der Trainer eine intensive und kämpferische Begegnung. Großhadern werde im letzten Heimspiel der Saison noch einmal alles investieren, um den Ligaverbleib endgültig perfekt zu machen.

„Der Gegner wird alles dafür tun, um den Klassenerhalt klarzumachen. Darauf müssen wir vorbereitet sein.“

Fürstenried setzt auf spielerische Qualität

Trotz der schwierigen Bedingungen möchte Fürstenried seiner eigenen Spielidee treu bleiben. Vor allem mit Ball soll die Mannschaft ihre Qualität auf den Platz bringen und erneut dominant auftreten.

„Für uns geht es darum, dagegenzuhalten und unsere Qualität mit Ball überzeugend darzustellen. Wir wollen zeigen, dass wir weiterhin Punkte holen möchten.“

Dabei sieht Lacin trotz der langen Saison weiterhin eine hohe Bereitschaft innerhalb der Mannschaft. „Natürlich ist es manchmal nicht einfach, sich in dieser Phase noch einmal maximal zu motivieren, aber ich muss den Jungs ein großes Kompliment machen. Man sieht im Training, dass alle weiterhin alles investieren.“

Planungssicherheit sorgt für positive Stimmung

Ein weiterer positiver Faktor sei die frühe Planungssicherheit für die kommende Saison. Dadurch könne der Verein bereits jetzt wichtige Weichen für das nächste Jahr stellen.

„Das Gute ist, dass wir frühzeitig Planungssicherheit haben und dadurch schon jetzt mit der Kaderplanung beginnen können“, erklärt Lacin.

Dennoch bleibt der volle Fokus auf den letzten beiden Saisonspielen. Fürstenried wolle die Runde mit maximalem Einsatz und klarer Haltung abschließen.

Sechs Punkte als klares Ziel

Trotz sommerlicher Temperaturen und einer langen Saison gibt der Trainer die Marschroute klar vor: Die Mannschaft möchte keines der verbleibenden Spiele abschenken.

„Am Ende wollen wir immer gewinnen. Leistungsbereitschaft steht bei uns im Vordergrund und wir wollen kein Spiel einfach herschenken.“

Die Zielsetzung für die verbleibenden Partien ist daher eindeutig formuliert: „Unser klares Ziel ist es, aus den letzten beiden Spielen noch einmal sechs Punkte zu holen. Dafür werden wir alles investieren.“

Besonders positiv: Personell kann Fürstenried nahezu aus dem Vollen schöpfen. „Es sind glücklicherweise alle an Bord, was die Situation natürlich deutlich angenehmer macht.“

Damit ist alles angerichtet für ein intensives und richtungsweisendes Spiel im Saisonendspurt.