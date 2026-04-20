FC Fürstenried unterliegt spät durch ein ,,Lucky Punch`

– Foto: Julian Holzner

Frage: Ihr seid dennoch in Führung gegangen – wie hast du diese Phase gesehen?

Wir wussten von Anfang an, dass es ein schweres Spiel wird, weil der Gegner aktuell gut in Form ist. Trotzdem sind wir sehr gut reingekommen, haben viele einfache Dinge richtig gemacht und uns auch immer wieder gute Abschlussmöglichkeiten erarbeitet. Uns hat aber – wie auch schon in den letzten Wochen – in den entscheidenden Momenten die Überzeugung gefehlt. Wir waren nicht konsequent genug und haben teilweise eine Aktion zu viel gemacht, anstatt zielstrebig den Abschluss zu suchen.

Tufan Lacin:

Die Führung zum 1:0 war absolut verdient. In dieser Phase hätten wir sogar auf 2:0 oder 3:0 erhöhen können, weil wir die besseren Chancen hatten. Dass wir diese Möglichkeiten nicht genutzt haben, hat uns dann später natürlich wehgetan.

Frage: Der Ausgleich fiel dann durch einen Konter – besonders ärgerlich?

Tufan Lacin:

Ja, definitiv. Wir hatten vor dem Spiel klar angesprochen, dass der Gegner sehr konterstark ist. Genau so eine Situation führt dann zum 1:1, das ist natürlich bitter, weil wir darauf vorbereitet waren.

Frage: Wie hast du die zweite Halbzeit erlebt?

Tufan Lacin:

Die zweite Halbzeit war insgesamt eher ausgeglichen und hat ein bisschen vor sich hin geplätschert. Es sah lange nicht danach aus, dass eine Mannschaft noch den entscheidenden Treffer setzen kann. Der Platz war durch den Regen schwierig zu bespielen, die Beine wurden schwer – das hat man beiden Teams angemerkt.

Frage: Am Ende entscheidet der Gegner das Spiel mit zwei Treffern für sich – wie ordnest du das ein?

Tufan Lacin:

Das waren im Prinzip zwei Aktionen hintereinander, so ein bisschen das, was man heute „Lucky Punch“ nennt. Da ist auch ein Ball dabei, der jemandem über den Schlappen rutscht und dann direkt im Winkel landet. Solche Situationen entscheiden dann eben manchmal Spiele.

Frage: Was nimmst du trotz der Niederlage positiv mit?

Tufan Lacin:

Ich muss den Jungs ein Kompliment machen – das war ein engagierter Auftritt. Sie haben bis zum Ende gekämpft. Außerdem war es für beide Mannschaften das erste Spiel wieder auf Rasen, und das hat man dem Spiel auch deutlich angemerkt. Wir hatten trotzdem einige sehr schöne Passstaffetten dabei.

Frage: Wie blickst du auf die kommenden Aufgaben?

Tufan Lacin:

Wir müssen jetzt die Köpfe oben behalten, die Dinge aufarbeiten und nächste Woche wieder besser machen. Das Spiel hätte in beide Richtungen kippen können – diesmal ist es zugunsten des Gegners gelaufen. Jetzt gilt es, weiter an unserem Spiel zu arbeiten.