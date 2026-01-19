FC Fürstenried startet – Neuzugänge sollen neuen Schub bringen

Nach einer starken Hinrunde will die Mannschaft im neuen Jahr erneut voll angreifen. Dafür wurde der Kader in der Winterpause gezielt verstärkt.

Der FC Fürstenried kann zur Rückrunde folgende Neuzugänge begrüßen:

•Engin Torunoglu (23) – vom BFC Wolfratshausen (Bezirksliga, mit Landesliga-Erfahrung)

•Luciano Grünwald – vom FC Hertha München (Kreisklasse, NLZ-Erfahrung aus der Jugend des FC Augsburg)

•Joshua Neudörffer (19)

•Alex Gregor (24) – vom SV Olching (Landesliga)

•David Zovko (19) – vom SV Aubing (Landesliga)

Abgänge gibt es in der Winterpause keine.

Sportlicher Leiter Emrah zur Kaderplanung

„Wir sind froh, dass wir nach intensiven Gesprächen mit dem Trainerteam alle Transfers umsetzen konnten, die wir uns vorgenommen haben. Wir erhoffen uns dadurch nochmal einen extra Schub und noch mehr Qualität im Kader.

Dazu kommen mit Tolga Yilmaz, Ilker Karyagdi und Eliot Shema drei wichtige Spieler zurück.

Im Winter ist es nie einfach, solche Spieler zu holen, aber wir haben das sehr gut umgesetzt.“

Trainer Tufan Lacin über die Neuzugänge und den Start ins Jahr

„Ich freue mich sehr über unsere Neuzugänge.

Mit Engin bekommen wir einen sehr guten Außenstürmer mit Landesliga-Erfahrung.

Luciano kenne ich von früher, das hat schnell und unkompliziert gepasst.

David ist ein ehemaliger Spieler von mir aus meiner Zeit bei Türkgücü München. Ein junger, hungriger Spieler mit viel Energie. Ich wollte ihn schon im Sommer holen, jetzt hat es gepasst.

Joshua kam eher unerwartet dazu, bringt aber viel Einsatzwillen und Kampfgeist mit. Er ist noch jung und muss sich weiterentwickeln, aber ich werde mit ihm arbeiten.

Alex habe ich gesehen und sofort gewusst, was er kann. Mein Eindruck wurde auch von Olching bestätigt.“

„Dass wir keine Abgänge haben, macht uns insgesamt nochmal stärker. Wir wollen unbedingt wieder angreifen. Der März wird für die gesamte Liga entscheidend. Jetzt geht es darum, gut in die Vorbereitung zu kommen und uns mit starken Testspielgegnern zu messen. Wir hoffen, dass wir gesund durch diese Phase kommen.“

Vorbereitungsspiele Winter 2026

Samstag, 24.01.2026

SV Manching – 12:30 Uhr – Heim

Sonntag, 25.01.2026

FC Töging – 12:30 Uhr – Heim

Samstag, 31.01.2026

Altenerding – 13:30 Uhr – Auswärts

Sonntag, 01.02.2026

FC Stern München – 13:00 Uhr – Auswärts

Sonntag, 08.02.2026

SV Feldmoching – 12:30 Uhr – Heim

Sonntag, 15.02.2026

MTV München – 12:30 Uhr – Heim

Samstag, 21.02.2026

SV Aubing – Auswärts (Uhrzeit offen)

Sonntag, 22.02.2026

Testspiel – Gegner noch offen

Rückrundenstart

Sonntag, 01.03.2026

TSV Großhadern – 11:00 Uhr – Heim