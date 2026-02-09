FC Fürstenried setzt Ausrufezeichen – klarer Testspielerfolg

Andrej ein Schlüsselspieler für FC Fürstenried um die Ziele zu erreichen – Foto: Julian Holzner

An beiden Wochenenden standen Doppelspieltage an, dazu eine hohe Trainingsbelastung. Die Einheiten wurden gut gesteuert, die Mannschaft zog geschlossen mit und kam ohne größere Verletzungen durch diese Phase.

Von Beginn an zeigte sich Fürstenried sehr griffig und setzte den Gegner früh unter Druck. Die Abläufe griffen, das Pressing funktionierte, und die Mannschaft war sofort im Spiel. Der Führungstreffer fiel verdient, weitere Chancen folgten. Nach 22 Minuten stand es bereits 3:0 – das Spiel war zu diesem Zeitpunkt komplett unter Kontrolle. Mit sehenswerten Kombinationen, hohem Tempo und viel Energie dominierte Fürstenried das Geschehen.

Ein kleiner Rückschlag folgte mit dem 3:1, änderte jedoch nichts am Gesamtbild. Nach der Pause wollte die Mannschaft genau dort anknüpfen – und setzte das konsequent um. Mit unverändert hoher Intensität erhöhte Fürstenried das Ergebnis weiter. Am Ende stand ein auch in der Höhe beeindruckender 8:2-Erfolg, bei dem sogar noch weitere Tore möglich gewesen wären.

„Wir waren sofort da und haben dem Spiel direkt unseren Stempel aufgedrückt. Genau das habe ich von den Jungs erwartet. Wir trainieren sehr intensiv und hart, und das hat man heute klar gesehen.“

„Mit Andrej haben wir einen Torwart, der ein echter Unterschiedsspieler ist. Seine Ausstrahlung und Ruhe sind extrem wichtig für uns. Außerdem ist Tolga Yilmaz nach langer Verletzung wieder zurück. Seine Qualität wird uns definitiv weiterhelfen, ich bin sehr froh, dass er wieder dabei ist.“

„Man merkt im Training, dass die Jungs nicht verlieren wollen. Diese Energie brauchen wir für die Rückrunde. Egal wer spielt, jeder bringt seine Leistung, die Prinzipien sind verstanden und wir werden immer besser.“

„Wir wollen oben angreifen und das spürt man bei jedem Einzelnen. Die Mannschaft ist hungrig und bereit. Darauf können wir stolz sein – aber wir dürfen nicht nachlassen. Die Intensität und diese Power müssen wir halten.“