FC Fürstenried peilt Reaktion an gegen den Vorletzten

Wiedergutmachung gegen den Vorletzten – Foto: Julian Holzner

Am Sonntag um 11 Uhr trifft der FC Fürstenried auf den FC München-Gern. Gespielt wird auf dem Rasenplatz der Anlage des TSV Solln. Die Rollen vor der Partie scheinen auf den ersten Blick klar verteilt: Während Fürstenried als Tabellenvierter in die Begegnung geht, kämpft München-Gern als Vorletzter um jeden Punkt im Abstiegskampf.

Der FC München-Gern steckt aktuell in einer schwierigen Phase und konnte zuletzt nicht die gewünschten Ergebnisse einfahren. Dennoch ist die Ausgangslage eindeutig: Im Tabellenkeller zählt jeder Punkt. Entsprechend wird der Gegner alles daransetzen, gegen einen favorisierten Gegner zu bestehen und wichtige Zähler im Kampf um den Relegationsplatz zu sammeln.

Fürstenried mit klarer Zielsetzung

Für den FC Fürstenried geht es in erster Linie darum, eine Reaktion auf die Niederlage gegen Gräfelfing zu zeigen. Auch wenn diese als unnötig eingeordnet wird, hat die Mannschaft ihre Lehren daraus gezogen und will nun eine entsprechende Antwort auf dem Platz liefern.

Mit Blick auf die Tabelle ist der zweite Platz kaum noch erreichbar. Umso mehr liegt der Fokus darauf, die verbleibenden fünf Spiele erfolgreich zu gestalten und die insgesamt sehr starke Saison mit einem positiven Gefühl abzuschließen.

Fokus auf einen starken Saisonendspurt

Die Mannschaft zeigt sich gewillt, die letzten Wochen konzentriert und zielstrebig anzugehen. Ziel ist es, möglichst viele Punkte zu sammeln und den eigenen Ansprüchen weiterhin gerecht zu werden.

Dabei kann der FC Fürstenried befreit aufspielen. Ohne großen Druck bietet sich die Möglichkeit, mit klarem Kopf aufzutreten und sich gleichzeitig bereits auf die kommende Saison auszurichten.

Drei Punkte als klares Ziel

Trotz unterschiedlicher Tabellenregionen wird ein intensives Spiel erwartet. Der FC München-Gern wird alles investieren, um im Abstiegskampf zu bestehen, während Fürstenried die Punkte unbedingt zuhause behalten möchte.

Für den FC Fürstenried gilt es, die eigenen Qualitäten auf den Platz zu bringen und mit einer konzentrierten Leistung die Grundlage für einen erfolgreichen Endspurt in den verbleibenden Spielen zu legen.

Tufan Lacin:

„Nach der Niederlage letzte Woche hat man schon gemerkt, dass die Jungs angefressen waren. Gleichzeitig spürt man aber auch eine klare Aufbruchstimmung. Wir wollen die letzten fünf Spiele unbedingt positiv gestalten und uns bestmöglich aus der Saison verabschieden. Natürlich ist es rechnerisch noch möglich, aber wir müssen realistisch bleiben.“

„Uns erwartet ein unangenehmer Gegner, der um jeden Punkt kämpft und alles reinwerfen wird. Genau darauf sind wir vorbereitet. Für uns geht es darum, dagegenzuhalten, Charakter zu zeigen und wieder unsere spielerische Qualität auf den Platz zu bringen. Wenn uns das gelingt, wollen wir die drei Punkte zuhause behalten.“