Ligabericht
Pflichtaufgabe erfüllt - Fokus auf die nächsten 2 Wochen
Pflichtaufgabe erfüllt - Fokus auf die nächsten 2 Wochen – Foto: Julian Holzner

FC Fürstenried meldet sich eindrucksvoll zurück – 5:0-Sieg

Nach der Niederlage in der Vorwoche zeigte der FC Fürstenried die erhoffte Reaktion. Gegen die TSG Pasing gewann das Team von Trainer Tufan Lacin klar mit 5:0 und festigte damit seinen Platz im oberen Tabellendrittel.rn

Starkes Auftreten von Beginn an

Nach dem Rückschlag gegen den SV München West war die Zielsetzung eindeutig: Wiedergutmachung und neues Selbstvertrauen vor den kommenden Topspielen gegen Kosova München und München West. Die Mannschaft um Kapitän Erkut Satilmis zeigte von der ersten Minute an, dass sie die Botschaft verstanden hatte.

Bereits in den ersten fünf Minuten erspielte sich Fürstenried drei klare Chancen und übernahm die komplette Kontrolle über das Spiel. Mit viel Ballbesitz, klaren Kombinationen und hoher Zielstrebigkeit setzte man Pasing früh unter Druck. In der 9. Minute erzielte Emre Tunc nach einer starken Kombination das verdiente 1:0.

Bis zur Pause blieb Fürstenried dominant, ließ keine gefährlichen Aktionen des Gegners zu und vergab mehrere gute Möglichkeiten, um das Ergebnis zu erhöhen. Trotzdem war spürbar: Die Mannschaft war wieder im Rhythmus.

Zweite Halbzeit: Reife, Tempo und Tore

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild nicht. Fürstenried blieb spielbestimmend, während bei Pasing die Kräfte zunehmend schwanden. Die Gastgeber erhöhten das Tempo und nutzten die sich bietenden Räume eiskalt aus.

Emre Tunc, der in dieser Phase kaum zu stoppen war, erzielte zwei weitere Treffer und schnürte damit seinen Dreierpack. Das Team spielte die Partie souverän zu Ende und zeigte über 90 Minuten die Reaktion, die sich Trainer und Fans erhofft hatten.

Am Ende stand ein klarer 5:0-Erfolg, der deutlich machte, warum der FC Fürstenried weiterhin zum engsten Kreis der Aufstiegsfavoriten gehört.

Stimmen zum Spiel

Tufan Lacin:

„Es wurde natürlich viel geredet nach der Niederlage, aber am Ende war es die erste in dieser Saison. Ich habe von meinen Spielern eine Reaktion gefordert – und die haben sie heute über 90 Minuten gezeigt. Der Sieg hätte sogar noch höher ausfallen können, aber mannschaftlich war das eine tolle Leistung. Wir haben den Plan umgesetzt, und auch die eingewechselten Spieler haben super Energie gebracht.“

„Emre Tunc ist genau zur richtigen Zeit wieder bei 100 Prozent. Er ist ein Unterschiedsspieler, das sollte die Gegner warnen. Mit Erkut Satilmis haben wir einen Leader, der diese Phasen kennt und die Mannschaft nochmal anstachelt. Jetzt gilt der volle Fokus den kommenden Wochen – gegen Kosova und München West. Das sind die Spiele, die über den Aufstieg entscheiden werden.“

„Die Konkurrenz punktet konstant, keiner lässt etwas liegen. Aber genau das macht diesen Wettbewerb spannend. Am Ende werden Kleinigkeiten entscheiden – und wir sind bereit, diesen Kampf anzunehmen.“

Fazit

Der FC Fürstenried liefert nach der ersten Saisonniederlage eine starke Antwort. Mit dem 5:0 gegen Pasing tankt das Team Selbstvertrauen, Stabilität und die nötige Überzeugung für die anstehenden Schlüsselduelle.

