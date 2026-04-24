FC Fürstenried II – U.S. Meroni-Itel

Der FC Fürstenried II sorgte am Freitagabend für ein echtes Torfestival und besiegte U.S. Meroni-Itel vor 30 Zuschauern klar mit 7:2. Die Mannschaft von Trainer Elias Akra legte einen Blitzstart hin und dominierte die Partie von Beginn an.

Bereits in der 11. Minute brachte Samed Büyükkeskin die Hausherren in Führung. In der 29. Minute erhöhte Mehdi Seren auf 2:0, bevor Yanis Dallagi innerhalb von nur zwei Minuten (40./41.) mit einem Doppelpack für die komfortable 4:0-Pausenführung sorgte. Kurz vor der Halbzeit verkürzte Vincent Vingiguerra für die Gäste auf 4:1.

Auch in der zweiten Halbzeit ließ Fürstenried nichts anbrennen. Amar Mujezinovic traf in der 75. Minute zum 5:1, ehe eine turbulente Schlussphase folgte: Zunächst stellte Amar Mujezinovic in der 80. Minute auf 6:1, bevor Fatjon Fejziaj nur Sekunden später das 6:2 erzielte. Den Schlusspunkt setzte Yagiz Baltaci in der 82. Minute zum 7:2-Endstand.