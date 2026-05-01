FC Fürstenried fordert den FC Neuhadern heraus

Am Sonntag um 14 Uhr kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Neuhadern und dem FC Fürstenried. Beide Teams stehen für einen spielerisch starken Ansatz und bevorzugen es, das Spiel mit Ballkontrolle und klaren Strukturen zu gestalten. Entsprechend dürfen sich die Zuschauer auf ein technisch anspruchsvolles Duell auf gutem Niveau freuen.
Der FC Neuhadern bringt vor allem im Spielaufbau seine Stärken zur Geltung. Die Mannschaft agiert organisiert, strukturiert und verfügt über große individuelle Qualität – insbesondere im Offensivbereich. „Uns erwartet eine sehr spannende Aufgabe gegen einen Gegner, der technisch sehr gut ist und seine Stärken vor allem nach vorne hat“, heißt es von Tufan Lacin.
Doch auch Fürstenried bringt die nötige Qualität mit, um dagegenzuhalten. „Wir haben diese individuelle Qualität ebenfalls und wollen unsere Stärken auf den Platz bringen. Gerade offensiv wollen wir Lösungen finden und unsere Qualität in die Abschlusssituationen bringen“, lautet die klare Zielsetzung.
Defensiv wird die Aufgabe jedoch anspruchsvoll. „Gegen den Ball wird es nicht einfach, sie zu verteidigen, aber wir sind gewappnet. Die Jungs sind voll fokussiert“, zeigt man sich dennoch selbstbewusst.
Damit treffen zwei Mannschaften auf Augenhöhe aufeinander, die großen Wert auf Organisation und klare Abläufe legen. Fürstenried blickt dabei nicht nur auf das Spiel selbst, sondern auch auf die tabellarische Situation: Mit nur einem Punkt Rückstand auf TSV 1860 III ist das Ziel klar formuliert. „Wir wollen unbedingt gewinnen und uns den dritten Platz sichern.
Neben der taktischen Komponente dürften auch die äußeren Bedingungen eine Rolle spielen. Bei sommerlichen Temperaturen wird es ein intensives Spiel werden, in dem es auch auf den Kampf ankommen wird. „Durch das Wetter wird es sicherlich ein Kampfspiel, aber ich glaube trotzdem, dass es ein sehr gutes Kreisligaspiel auf technisch hohem Niveau wird.“
Besonders interessant ist für Fürstenried auch die Spielweise des Gegners. „Ich freue mich extrem auf das Spiel, weil man bei Neuhadern eine klare Struktur, Abläufe und einen Plan erkennt – das gefällt mir sehr gut“, so die Einschätzung vor dem Duell.
Zusätzlich wirft bereits das kommende Derby seine Schatten voraus. Umso wichtiger ist ein positives Ergebnis am Wochenende. „Wir wollen unbedingt den nächsten Dreier holen, um uns eine gute Ausgangslage für das Derby nächste Woche zu verschaffen. Da geht es auch um Prestige – und darauf haben wir richtig Lust.“
Die Voraussetzungen sprechen somit für ein intensives, kampfbetontes Spiel mit offenem Ausgang, in dem beide Mannschaften ihre spielerische Qualität unter Beweis stellen wollen.