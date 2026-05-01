FC Fürstenried fordert den FC Neuhadern heraus Zwei spielstarke Teams treffen aufeinander – technisch anspruchsvolles Duell auf hohem Kreisliga-Niveau erwartet von Julian Holzner · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Gutes Kreisliga Spiel in Neuhadern - FC Fürstenried will den dritten Platz erobern – Foto: Julian Holzner

Am Sonntag um 14 Uhr kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Neuhadern und dem FC Fürstenried. Beide Teams stehen für einen spielerisch starken Ansatz und bevorzugen es, das Spiel mit Ballkontrolle und klaren Strukturen zu gestalten. Entsprechend dürfen sich die Zuschauer auf ein technisch anspruchsvolles Duell auf gutem Niveau freuen. Der FC Neuhadern bringt vor allem im Spielaufbau seine Stärken zur Geltung. Die Mannschaft agiert organisiert, strukturiert und verfügt über große individuelle Qualität – insbesondere im Offensivbereich. „Uns erwartet eine sehr spannende Aufgabe gegen einen Gegner, der technisch sehr gut ist und seine Stärken vor allem nach vorne hat“, heißt es von Tufan Lacin.

Doch auch Fürstenried bringt die nötige Qualität mit, um dagegenzuhalten. „Wir haben diese individuelle Qualität ebenfalls und wollen unsere Stärken auf den Platz bringen. Gerade offensiv wollen wir Lösungen finden und unsere Qualität in die Abschlusssituationen bringen“, lautet die klare Zielsetzung. Defensiv wird die Aufgabe jedoch anspruchsvoll. „Gegen den Ball wird es nicht einfach, sie zu verteidigen, aber wir sind gewappnet. Die Jungs sind voll fokussiert“, zeigt man sich dennoch selbstbewusst.