FC Fürstenried entscheidet Derby in Solln verdient für sich

Derbysieger – Foto: Julian Holzner

Bei hochsommerlichen Temperaturen entwickelte sich am Sonntagvormittag auf dem Hauptplatz des TSV Solln von Beginn an ein intensives Derby, in dem beide Mannschaften mit unterschiedlichen Zielsetzungen ins Spiel gingen. Während Solln dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt benötigte, wollte der FC Fürstenried im Rennen um Platz drei weiter Druck auf TSV 1860 III ausüben.

Fürstenried übernahm dabei früh die Kontrolle über das Spielgeschehen. Die Mannschaft ließ den Ball gut laufen, fand immer wieder freie Räume und kombinierte sich mehrfach gefährlich in den Strafraum. „Wir hatten von Anfang an sehr viel Spielkontrolle und Ballbesitz. Die Jungs haben gute Räume gefunden und sich viele Situationen sauber herausgespielt“, erklärte Trainer Tufan Lacin nach der Partie.

Fehlende Konsequenz hält Spiel lange offen

Trotz der spielerischen Überlegenheit blieb die Partie zunächst torlos. Wie bereits mehrfach in dieser Saison fehlte Fürstenried in den entscheidenden Momenten die letzte Konsequenz im Abschluss. Mehrere gute Möglichkeiten blieben ungenutzt, einmal rettete zudem der Pfosten für die Gastgeber.

„Das zieht sich leider ein Stück weit durch die Saison, dass wir unsere Chancen nicht konsequent genug verwerten. Dadurch hält man den Gegner natürlich immer im Spiel“, so Lacin.

Der TSV Solln setzte seinerseits vor allem auf Umschaltmomente und versuchte über schnelle Konter Nadelstiche zu setzen. Wirklich zwingend wurden die Gastgeber jedoch nur selten. Fürstenried agierte insgesamt konzentriert gegen den Ball und wollte dem Gegner genau jene eine Aktion nicht ermöglichen, auf die Solln lauerte.

Geduld zahlt sich in Halbzeit zwei aus

Nach dem torlosen Pausenstand blieb die Marschroute klar: Ruhe bewahren, Kontrolle behalten und geduldig auf die entscheidende Lücke warten. „Wir wussten, dass das Ergebnis gefährlich ist und dass wir weiterhin sauber spielen müssen, ohne in Konter zu laufen“, erklärte Lacin.

Diese Geduld sollte sich schließlich auszahlen. Nach einer sehenswerten Kombination gelang dem FC Fürstenried der verdiente Führungstreffer zum 1:0. Der Treffer gab der Mannschaft zusätzliche Sicherheit und sorgte dafür, dass die Räume nun noch konsequenter bespielt wurden.

Kurz darauf erhöhte Fürstenried auf 2:0 und stellte damit die Weichen endgültig auf Derby-Sieg.

Stabile Defensive sorgt für wichtige Nullnummer

Auch wenn der TSV Solln in der Schlussphase noch einmal versuchte, über Standardsituationen gefährlich zu werden, verteidigte Fürstenried die Situationen konsequent weg und brachte den Vorsprung souverän über die Zeit.

„Es war extrem wichtig, dass wir zu null gespielt haben. Das tut der Mannschaft einfach gut und gibt zusätzliches Selbstvertrauen“, betonte Lacin.

Mannschaft zeigt Reife im Saisonendspurt

Besonders zufrieden zeigte sich der Trainer mit der Entwicklung seiner jungen Mannschaft. Trotz einiger Rückschläge in der Rückrunde habe das Team immer wieder die richtige Reaktion gezeigt.

„Die Mannschaft wächst weiter. Natürlich gab es auch schwierige Phasen, aber die Jungs gehen mittlerweile sehr gut mit Rückschlägen um und finden immer wieder zu sich zurück. Dass wir dort oben stehen, haben wir uns absolut verdient.“

Mit Blick auf die letzten beiden Saisonspiele erwartet Fürstenried nun weitere intensive Aufgaben gegen Mannschaften, für die es weiterhin um wichtige Punkte im Abstiegskampf geht. „Da werden noch einmal harte Spiele auf uns zukommen, aber wir sind bereit, diese Herausforderungen anzunehmen und freuen uns darauf.“