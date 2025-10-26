FC Freudenberg: Vom Sorgenkind zum Aufstiegsanwärter

Wiesbaden. Die Kreisliga A ist im Kreis Wiesbaden aktuell wahrscheinlich das beste Beispiel dafür, dass im Fußball letztlich nichts vorhersehbar ist. Während von allen Seiten als quasi bereits aufgestiegen beschworene Teams ihrem Anspruch hinterherjagen, thront mit dem FC Freudenberg plötzlich ein ehemaliges A-Liga-Sorgenkind an der Spitze.
„Es ist schon Wahnsinn, wo wir aktuell stehen, wenn man zurückblickt, wo wir herkommen. Wir hatten ja noch Glück, durch die Umstände der Abstiegsregelung die Klasse zu halten“, möchte sich Freudenbergs Sportlicher Leiter Felix Paulsen sicher nur ungern an die vergangene Spielzeit zurückerinnern. Dass der A-Ligist bereits jetzt neun Punkte mehr hat als in der gesamten letzten Saison, zeigt deutlich, welcher sportlichen Misere man in Freudenberg den Rücken kehren konnte.
Dabei schien es zu Saisonbeginn so, als würde es nicht minder chaotisch weitergehen. Trotz der schlechtesten Saison seit dem Aufstieg in die A-Liga in der Saison 2017/18, hielt man an Trainer Torsten Hildebrandt fest. Nur, um ihn dann nach absolvierter Vorbereitung vor dem ersten Punktspiel doch noch zu entlassen. Zwei unterschiedliche Sichten auf die Dinge machten den Nährboden für eine weitere chaotische Saison perfekt. Doch es sollte anders kommen. Mit Jugendtrainer Mike Machwirth wurde eine Lösung mit Stallgeruch präsentiert, die voll einschlagen sollte. „Wir sind sehr zufrieden mit seiner Arbeit. Das Miteinander läuft absolut harmonisch. Er weiß sehr genau, was er möchte, und strahlt dabei Sicherheit aus. Entsprechend schenken wir ihm volles Vertrauen. Auch seine Vergangenheit als Jugendtrainer hilft enorm, unsere jungen Kerle zu integrieren“, weiß der Sportliche Leiter doch bestens um die traditionell enge Verzahnung der Freudenberger Aktiven mit der eigenen Jugend.
"Wir haben auch einfach einen stärkeren Kader als letzte Saison"
Diese Jugend führt abseits des Trainerwechsels zum zweiten Erklärungsansatz für den Erfolg des FCF. „Wir haben auch einfach einen stärkeren Kader als letzte Saison“, bricht es Paulsen herunter. Dazu zählen neben den starken jungen Spielern aus der A-Jugend in der Gruppenliga auch hochkarätige Neuzugänge. Mit Filipe Pina und Erik Goßmann sicherte man sich Kreisoberliga-Erfahrung. Jaouad Massaoudi schlug als neuer Stürmer sofort ein und traf in neun Spielen bisher neun Mal und bereitete acht Tore vor. Massaoudi hat damit erheblichen Anteil an der neuen Offensivwucht des FCF, die in Erfolgen wie gegen Schwarz-Weiß (5:4) oder gegen Albania (6:3) enden.
Felix Paulsen kämpft gegen Krebserkrankung
„An der Defensive müssen wir noch arbeiten, das zeigen unsere Ergebnisse deutlich“, weiß Paulsen auch, wo der Schuh noch drückt. Trotz schwächelnder Defensive ist die Stimmung in Freudenberg aktuell natürlich bestens. Dazu trägt auch die Zweite bei, die in der D-Liga eine ordentliche Rolle spielt. Dort wurde mit Alen Becirovic und Matthias Raffauf eine interne Lösung für den Trainerposten gefunden. „Das zeigt, dass die Jungs Bock auf unsere Gemeinschaft haben und sich einbringen wollen“, freut sich Paulsen, für den diese Gemeinschaft aktuell besonders wichtig ist. Der 30-Jährige kämpft aktuell gegen eine Krebserkrankung. „Die Sonntage sind sehr wichtig, sie geben ein Stück Normalität“, so Paulsen, der mit Thomas Ehlig (stellvertretender Leiter Spielbetrieb) und Marcus Ohly ein Team bildet. Ein weiteres Zeichen für den großen Zusammenhalt in Freudenberg, der nun sportlich Früchte trägt.
Am Sonntag (15 Uhr) trifft der FCF auswärts auf den Tabellenzwölften Hellas Schierstein.