Der FC Freudenberg ist derzeit obenauf. – Foto: Willi Roth - Archiv

FC Freudenberg: Vom Sorgenkind zum Aufstiegsanwärter FCF plötzlich in der A-Liga ganz oben +++ Trainerwechsel und Jugendintegration tragen Früchte +++ Starke Gemeinschaft Verlinkte Inhalte Kreisliga A Wiesbaden Freudenberg Felix Paulsen

Wiesbaden. Die Kreisliga A ist im Kreis Wiesbaden aktuell wahrscheinlich das beste Beispiel dafür, dass im Fußball letztlich nichts vorhersehbar ist. Während von allen Seiten als quasi bereits aufgestiegen beschworene Teams ihrem Anspruch hinterherjagen, thront mit dem FC Freudenberg plötzlich ein ehemaliges A-Liga-Sorgenkind an der Spitze.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. „Es ist schon Wahnsinn, wo wir aktuell stehen, wenn man zurückblickt, wo wir herkommen. Wir hatten ja noch Glück, durch die Umstände der Abstiegsregelung die Klasse zu halten“, möchte sich Freudenbergs Sportlicher Leiter Felix Paulsen sicher nur ungern an die vergangene Spielzeit zurückerinnern. Dass der A-Ligist bereits jetzt neun Punkte mehr hat als in der gesamten letzten Saison, zeigt deutlich, welcher sportlichen Misere man in Freudenberg den Rücken kehren konnte.

Dabei schien es zu Saisonbeginn so, als würde es nicht minder chaotisch weitergehen. Trotz der schlechtesten Saison seit dem Aufstieg in die A-Liga in der Saison 2017/18, hielt man an Trainer Torsten Hildebrandt fest. Nur, um ihn dann nach absolvierter Vorbereitung vor dem ersten Punktspiel doch noch zu entlassen. Zwei unterschiedliche Sichten auf die Dinge machten den Nährboden für eine weitere chaotische Saison perfekt. Doch es sollte anders kommen. Mit Jugendtrainer Mike Machwirth wurde eine Lösung mit Stallgeruch präsentiert, die voll einschlagen sollte. „Wir sind sehr zufrieden mit seiner Arbeit. Das Miteinander läuft absolut harmonisch. Er weiß sehr genau, was er möchte, und strahlt dabei Sicherheit aus. Entsprechend schenken wir ihm volles Vertrauen. Auch seine Vergangenheit als Jugendtrainer hilft enorm, unsere jungen Kerle zu integrieren“, weiß der Sportliche Leiter doch bestens um die traditionell enge Verzahnung der Freudenberger Aktiven mit der eigenen Jugend. "Wir haben auch einfach einen stärkeren Kader als letzte Saison"