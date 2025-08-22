FC Freudenberg: Torsten Hildebrandt "total überrascht"

Torsten Hildebrandt bleibt Jugendcoach beim FC Freudenberg, blickt im Aktivenbereich einer neuen Herausforderung entgegen. – Foto: Willi Roth

Wiesbaden. Diese Situation ist mehr als ungewöhnlich: Torsten Hildebrandt ist nach einer Entscheidung der Vereinsführung kurz vor dem Saisonstart nicht mehr Trainer der A-Liga-Mannschaft des FC Freudenberg – und bleibt dem Niederfeld-Verein dennoch als Coach verbunden. Und zwar in der U11, in der auch sein Sohn Phil mitspielt. Während sein älterer Sohn Luke weiter bei den Männern des FCF spielen werde, erläutert Hildebrandt.

Was die Bande zwischen ihm und dem Verein zu belegen scheint. Unabhängig von seiner Person sei der Zeitpunkt, bei der ersten Mannschaft auf einen neuen Coach zu setzen, „unglücklich“ gewählt. "Ich war total überrascht. Aus meiner Sicht gab es keine Unstimmigkeiten“, verweist der Coach auf das für ihn intakte Verhältnis zu Team und Spielausschuss. Von Vereinsseite hatte der Sportliche Leiter Felix Paulsen zuvor mitgeteilt: „Es gab ein paar Meinungsverschiedenheiten, und wir waren letztlich der Überzeugung, dass es einen neuen Impuls braucht. Wichtig zu betonen ist aber, dass es kein böses Blut gab.“ Überzeugt, dass Mannschaft gute Runde spielt