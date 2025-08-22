FC Freudenberg: Torsten Hildebrandt "total überrascht"

Wiesbaden. Diese Situation ist mehr als ungewöhnlich: Torsten Hildebrandt ist nach einer Entscheidung der Vereinsführung kurz vor dem Saisonstart nicht mehr Trainer der A-Liga-Mannschaft des FC Freudenberg – und bleibt dem Niederfeld-Verein dennoch als Coach verbunden. Und zwar in der U11, in der auch sein Sohn Phil mitspielt. Während sein älterer Sohn Luke weiter bei den Männern des FCF spielen werde, erläutert Hildebrandt.
Was die Bande zwischen ihm und dem Verein zu belegen scheint. Unabhängig von seiner Person sei der Zeitpunkt, bei der ersten Mannschaft auf einen neuen Coach zu setzen, „unglücklich“ gewählt. "Ich war total überrascht. Aus meiner Sicht gab es keine Unstimmigkeiten“, verweist der Coach auf das für ihn intakte Verhältnis zu Team und Spielausschuss. Von Vereinsseite hatte der Sportliche Leiter Felix Paulsen zuvor mitgeteilt: „Es gab ein paar Meinungsverschiedenheiten, und wir waren letztlich der Überzeugung, dass es einen neuen Impuls braucht. Wichtig zu betonen ist aber, dass es kein böses Blut gab.“
Torsten Hildebrandt sagt: „Nach zuvor schwierigen Jahren habe ich mich jetzt um die Einbindung von eigenen A-Jugendlichen gekümmert. Gerne hätte ich die Chance bekommen, das Team weiterzuentwickeln. Aber ich muss es sportlich nehmen. Jedenfalls bin ich fest davon überzeugt, dass die Mannschaft eine gute Saison spielen wird. Ich wünsche dem Team und meinem Nachfolger Mike Machwirth, den ich schätze, nur das Beste.“ An der A-Lizenz arbeiten, möglichst Eindrücke bei anderen Clubs zwischenzeitlich sammeln, um in absehbarer Zeit wieder auf lokaler Ebene in der Coachingzone einzusteigen, hat Torsten Hildebrandt bereits wieder Ehrgeiz entwickelt.