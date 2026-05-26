FC Freudenberg hievt SC Meso-Nassau auf den Thron 1:0 des FC über die Zweite des Türkischen SV verhilft Bozan-Team zum Sprung auf Platz 1+++Meister-Kür in Sonnenberg?+++Auch der Zweite könnte direkt aufsteigen von Alexander Knittel · Heute, 08:16 Uhr · 0 Leser

Kreisoberliga - wir kommen, scheint Markus Bozan, Spielertrainer von A-Liga-Tabellenführer SC Meso-Nassau, in seinem Torjubel als Botschaft versteckt zu haben. Der SC gewann gegen den FC Bierstadt II nach 1:2-Rückstand mit 5:2. – Foto: Frank Heinen

Wiesbaden. „Dankesgrüße haben uns bisher noch nicht erreicht, aber die kommen bestimmt noch“, witzelte Freudenbergs Sportlicher Leiter Felix Paulsen nach dem 1:0 gegen den Türkischen SV II. Dankesgrüße erwarten dürften die Freudenberger vom SC Meso-Nassau. Ben Bossek erzielte kurz vor Schluss das umjubelte Tor des Tages für den FCF. Die Mannschaft von Spielertrainer Markus Bozan sprang nach dem 1:0 der Freudenberger einen Spieltag vor Schluss noch auf den Spitzenplatz und kann nun als Meister aufsteigen.