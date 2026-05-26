FC Freudenberg hievt SC Meso-Nassau auf den Thron

Wiesbaden. „Dankesgrüße haben uns bisher noch nicht erreicht, aber die kommen bestimmt noch“, witzelte Freudenbergs Sportlicher Leiter Felix Paulsen nach dem 1:0 gegen den Türkischen SV II. Dankesgrüße erwarten dürften die Freudenberger vom SC Meso-Nassau. Ben Bossek erzielte kurz vor Schluss das umjubelte Tor des Tages für den FCF. Die Mannschaft von Spielertrainer Markus Bozan sprang nach dem 1:0 der Freudenberger einen Spieltag vor Schluss noch auf den Spitzenplatz und kann nun als Meister aufsteigen.
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„Wir haben vor dem Spiel vom Ergebnis in Freudenberg erfahren und waren entsprechend heiß. Die Jungs wussten um was es geht und haben abgeliefert. Wir haben es jetzt in der eigenen Hand und wollen unser finales Ziel endgültig erreichen“ freut sich Meso-Nassau-Markus Bozan nach dem eigenen 5:2 über Bierstadts Zweite (nach 1:2-Rückstand) auf die mögliche Meisterfeier nach der finalen Partie bei der Spvgg. Sonnenberg II (So., 12.30 Uhr). Den zweiten Platz hat Meso-Nassau damit bereits sicher. Und der könnte nach aktueller Lage zum Direktaufstieg-Platz werden. Der SV Erbenheim II ist derweil im Keller abgestiegen.