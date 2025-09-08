FC Freihung – SV Illschwang 0:3 (0:1)

Vor rund 70 Zuschauern in Freihung hat der SV Illschwang seine Spitzenposition in der A-Klasse Nord eindrucksvoll untermauert und beim FC Freihung einen verdienten 3:0-Auswärtssieg eingefahren. Geleitet wurde die Partie bei bewölktem Fußballwetter von Schiedsrichter Tobias Nickl, der in einer von vielen Zweikämpfen geprägten Begegnung nicht immer einfache Entscheidungen zu treffen hatte und dabei auch für Diskussionsstoff sorgte.

Von Beginn an war zu spüren, dass sich beide Teams mit Respekt begegneten. Freihung suchte sein Heil vor allem mit langen Bällen auf den robusten Alex Schlosser, der als Anspielstation diente und seine Vorderleute in Szene setzen sollte. Illschwang hingegen kam in der 8. Minute zu seiner ersten guten Möglichkeit, als Timo Bayer im Strafraum Felix Dirscherl bediente, der jedoch knapp am Tor vorbeischoss. Nur vier Minuten später hatte Freihung die große Chance zur Führung, doch nach einer Flanke und dem anschließenden Abschluss aus kurzer Distanz reagierte SVI-Keeper Finn Weber glänzend und verhinderte mit einer starken Parade den Rückstand. In dieser Phase war es vor allem Moritz Behringer, der dem Spiel seinen Stempel aufdrückte. Der Flügelspieler erwischte einen Sahnetag, setzte sich immer wieder im Dribbling durch und brachte die Freihunger Abwehr ins Wanken. In der 24. Minute belohnte er sich selbst, als er nach einem Solo über die linke Seite ins kurze Eck zum 0:1 vollendete. Das Spiel blieb intensiv, mit vielen Zweikämpfen, gerade auf den Außenbahnen. Nickl ließ zunächst viel laufen, ehe er nach einem Trikotzupfer von Fabian Hartmann erstmals die Gelbe Karte zückte.