FC Freihung setzt auf Bewährtes: Dontschenko bleibt an Bord Der A-Klassist und sein Trainer Dominik Dontschenko setzen den eingeschlagenen, gemeinsamen Weg auch in der kommenden Saison 2026/2027 fort von PM / Werner Schaupert · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Die Verantwortlichen des FCF mit von links stellvertretendem Spartenleiter Martin Dehling, Abteilungsleiter Waldemar Welsch und ersten Vorsitzenden Alfred Negel freuen sich über die Vertragsverlängerung mit Dominik Dontschenko (Zweiter von rechts). – Foto: FC Freihung

„Was 2024 begann, soll auch in der Zukunft Bestand haben“, so lautet die Devise bei den Verantwortlichen des FC Freihung aus dem Spielkreis Amberg/Weiden, deshalb – wie der Verein in einer Pressemitteilung informiert – hat man sich mit dem Trainer der 1. Mannschaft Dominik Dontschenko (44) auf eine Zusammenarbeit über die aktuell laufende Saison hinaus verständigt. So wird der Hirschauer auch in der kommenden Spielzeit 2026/2027 an der Seitenlinie des A-Klassisten stehen, um den eingeschlagenen Weg konsequent gemeinsam weiterzugehen.

Spartenleiter Waldemar Welsch unterstreicht, wie sehr sich der Trainer mit dem Verein identifiziere und das weit über seine sportliche Tätigkeit hinaus: „Wir freuen uns sehr, die Zusammenarbeit mit Dominik fortzusetzen und seinen Vertrag zu verlängern. Als Organisator und Motivator schafft er es, die Mannschaft auch in schwierigsten Phasen zusammenzuhalten. Besonders hervorzuheben ist seine herausragende Arbeit in der Entwicklung junger Spieler. Er ist genau zu einer extrem herausfordernden sportlichen Zeit zu uns gestoßen und hat seither mit klarer gemeinsamer Vorstellung, großem Zusammenhalt und beeindruckender Resilienz entscheidend dazu beigetragen, dass wir als Verein konsequent an unserer sportlichen und nachhaltigen Entwicklung arbeiten können“, so der Freihunger Fußballboss. Dontschenko selbst unterstreicht die Identifikation mit dem Verein: „Ich fühle mich beim FC Freihung einfach sehr wohl und ich möchte weiterhin ein Teil von ihm sein.“ Auch wenn die sportliche Situation aktuell nicht leicht sei, stecke man mitten im Umbruch und in einer Entwicklung. „Diesen Weg möchte ich mitgestalten und dem Verein helfen, wieder erfolgreichere Zeiten zu erleben“, erklärt der 44-Jährige weiter.

Dontschenko übernahm das Team zur Saison 2024/2025 in der Kreisklasse West. Nachdem der Klassenerhalt dort in der Vorsaison 2023/24 noch am letzten Spieltag unter Dach und Fach gebracht werden konnte, sah man sich in Dontschenkos Premierensaison mit einem dünnen Kader und klaren Vorzeichen, um den Abstieg kämpfen zu müssen, konfrontiert. Trotz stets ansprechender Leistungen – gerade im kämpferischen Bereich – musste man am Ende den Gang in die A-Klasse antreten. Dort versuchte man, sich zur laufenden Saison schnell zu akklimatisieren und einen notwendigen Umbruch – sowohl in spielerischer Hinsicht, als auch in Sachen Mannschaftszusammenstellung – einzuläuten. Dies gelang Dontschenko und seinem Team in weiten Phasen der Saison bereits sehr gut. Geprägt durch Verletzungen einiger Stammkräfte musste man vor dem Winter etwas Federn lassen, jedoch sieht man sich angesichts der positiven Entwicklung des gesamten Teams und vieler einzelner Spieler auf dem richtigen Weg. So möchte man diese Entwicklung und den notwendigen Umbruch weiterhin konsequent verfolgen und zunehmend auch Spieler aus der Jugend an den Herrenkader heranführen. Perspektivisch möchte man sich dauerhaft im oberen Drittel der Liga etablieren. Mit Dominik Dontschenko sieht sich der FC Freihung dahingehend auf der Trainerposition bestens aufgestellt und freut sich sehr auf die weitere Zusammenarbeit.