FC Freiburg-St. Georgen will den Oberliga-Klassenerhalt fixieren

Zurück in der Erfolgsspur: Die Fußballerinnen des FC Freiburg-St. Georgen. – Foto: Achim Keller

Der Wind ist nicht selten eine Diva: Er wechselt seine Launen von jetzt auf gleich. Erst säuselt er sanft, dann peitscht er unvorbereitet wild durchs Haar. Unberechenbar wie der Wind, so kommt auch der FC Freiburg-St. Georgen in dieser Saison daher. Personalprobleme und phasenweise dadurch ein sehr kleiner Kader erschwerten Steven Rohrbach und seinem Trainerteam die Arbeit. Nun ist das Happy End einer komplizierten Saison wieder greifbar. "Wir sind weiter zuversichtlich, dass wir die Klasse halten werden", sagt Rohrbach. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.