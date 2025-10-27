FC Freiburg-St. Georgen und TSV Alemannia Zähringen feiern Derbysiege

Zum Saisonstart hatten Trainer Steven Rohrbach und Mannschaft inklusive der vielen Neuzugänge direkt das große Highlightspiel. Nach dem Erfolg im südbadischen Pokal nahm der FC Freiburg-St. Georgen an der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal teil. "Das war ein unglaubliches Erlebnis", so Rohrbach. Die Partie bei BSG Chemie Leipzig (2:3) hat definitiv Hunger auf mehr gemacht. "Ganz klar, das wollen wir wieder erleben", so der Trainer der Freiburgerinnen. Mehr zur Lage der Teams aus dem Bezirk Freiburg (BZ-Plus).