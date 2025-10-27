 2025-10-27T08:53:35.915Z

Jubel auf der einen, Enttäuschung auf der anderen Seite: Die Frauen des FC Freiburg-St. Georgen bejubeln einen Treffer im Derby gegen den SV Gottenheim.
Jubel auf der einen, Enttäuschung auf der anderen Seite: Die Frauen des FC Freiburg-St. Georgen bejubeln einen Treffer im Derby gegen den SV Gottenheim. – Foto: Achim Keller

FC Freiburg-St. Georgen und TSV Alemannia Zähringen feiern Derbysiege

Bestens aus den Startblöcken gekommen ist der TSV Alemannia Freiburg-Zähringen.

Wechsel und personelle Engpässe erschweren den Frauenfußball-Teams aus der Region den Start in die Saison. Bestens aus den Startblöcken gekommen ist der TSV Alemannia Freiburg-Zähringen.

Zum Saisonstart hatten Trainer Steven Rohrbach und Mannschaft inklusive der vielen Neuzugänge direkt das große Highlightspiel. Nach dem Erfolg im südbadischen Pokal nahm der FC Freiburg-St. Georgen an der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal teil. "Das war ein unglaubliches Erlebnis", so Rohrbach. Die Partie bei BSG Chemie Leipzig (2:3) hat definitiv Hunger auf mehr gemacht. "Ganz klar, das wollen wir wieder erleben", so der Trainer der Freiburgerinnen. Mehr zur Lage der Teams aus dem Bezirk Freiburg (BZ-Plus).

