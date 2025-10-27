Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Jubel auf der einen, Enttäuschung auf der anderen Seite: Die Frauen des FC Freiburg-St. Georgen bejubeln einen Treffer im Derby gegen den SV Gottenheim. – Foto: Achim Keller
FC Freiburg-St. Georgen und TSV Alemannia Zähringen feiern Derbysiege
Bestens aus den Startblöcken gekommen ist der TSV Alemannia Freiburg-Zähringen.
Wechsel und personelle Engpässe erschweren den Frauenfußball-Teams aus der Region den Start in die Saison. Bestens aus den Startblöcken gekommen ist der TSV Alemannia Freiburg-Zähringen.
Zum Saisonstart hatten Trainer Steven Rohrbach und Mannschaft inklusive der vielen Neuzugänge direkt das große Highlightspiel. Nach dem Erfolg im südbadischen Pokal nahm der FC Freiburg-St. Georgen an der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal teil. "Das war ein unglaubliches Erlebnis", so Rohrbach. Die Partie bei BSG Chemie Leipzig (2:3) hat definitiv Hunger auf mehr gemacht. "Ganz klar, das wollen wir wieder erleben", so der Trainer der Freiburgerinnen. Mehr zur Lage der Teams aus dem Bezirk Freiburg (BZ-Plus).