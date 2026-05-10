 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

FC Freiburg-St. Georgen glänzt, SGM Oppenweiler/Sulzbach dreht auf

Was war in der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg und in der Frauen-Verbandsliga Württemberg los?

von red · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Matthias Wolpert

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In der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg und in der Frauen-Verbandsliga Württemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Liga.

Frauen-Oberliga Baden-Württemberg

FC Freiburg-St. Georgen – SV Gottenheim 5:0

In Freiburg erlebten die Zuschauer die große Jule-Bianchi-Show. Die Gastgeberinnen ließen von Beginn an keinen Zweifel an ihrer Dominanz aufkommen. Bianchi eröffnete den Torreigen in der 26. Minute, bevor Anna Rogèe (39.) noch vor der Pause auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel drehte Bianchi dann so richtig auf: Mit einem Doppelschlag innerhalb von nur zwei Minuten (58., 60.) machte sie ihren Hattrick perfekt und schraubte das Ergebnis auf 4:0 hoch. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Jana Kiefer in der 66. Minute. Gottenheim fand über die gesamte Spielzeit kein Mittel gegen den Offensivwirbel der Freiburgerinnen.

Zeller FV – 1.FC Mühlhausen 1:4

Für den Zeller FV begann der Nachmittag denkbar unglücklich. Praktisch mit dem Pausenpfiff unterlief Nina Held (45.) ein Eigentor, das den Gästen aus Mühlhausen die Führung bescherte. Direkt nach Wiederanpfiff legte Mühlhausen nach: Claudia Eckstein behielt vom Punkt die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter sicher zum 0:2 (49.). Als Sina Schwind in der 60. Minute auf 0:3 erhöhte, schien die Messe gelesen. Zwar keimte bei den Hausherrinnen nach dem Anschlusstreffer von Elena Kiefer (63.) kurz Hoffnung auf, doch Sophia Zechmeister machte in der 83. Minute mit dem 1:4 alles klar.

SV Alberweiler – SV Hegnach 0:1

In Alberweiler sahen die 100 Zuschauer ein Geduldsspiel. Beide Defensivreihen agierten diszipliniert und ließen kaum hochkarätige Chancen zu. In einer Partie, die eigentlich ein typisches Unentschieden war, entschied eine einzige Szene kurz nach der Pause den Nachmittag. Eva Yara Werner bewies in der 50. Minute den richtigen Riecher und erzielte das goldene Tor für den SV Hegnach. Alberweiler warf in der Schlussphase zwar alles nach vorne, biss sich aber am stabilen Abwehrriegel der Gäste die Zähne aus.

TSV Neuenstein – Karlsruher SC II 1:1

In Neuenstein entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, bei dem sich beide Teams letztlich die Punkte teilten. Die Hausherrinnen erwischten den besseren Start und gingen durch Lorena Bürkle in der 32. Minute in Führung. Der KSC II brauchte eine Weile, um defensiv stabiler zu stehen, kam aber im zweiten Durchgang entschlossener aus der Kabine. In der 56. Minute belohnte Milica Kuburovic die Bemühungen der Gäste mit dem Ausgleich zum 1:1. In der restlichen Spielzeit neutralisierten sich beide Mannschaften weitestgehend im Mittelfeld.

Hegauer FV – FSV Waldebene Stuttgart Ost 1:1

Dramatik pur in Hegau! Das Spiel begann mit einem Kuriosum, als Saskia Kazmaier in der 14. Minute ein unglückliches Eigentor unterlief, das dem Hegauer FV die Führung bescherte. Lange Zeit sah es so aus, als sollte dieser Treffer bereits die Entscheidung sein, da die Defensive der Hausherrinnen bis tief in die Nachspielzeit alles wegverteidigte. Doch der FSV Waldebene Stuttgart Ost gab nie auf und startete einen allerletzten Angriff. In der dritten Minute der Nachspielzeit (90.+3) erlöste Franka Zimmerer ihre Farben mit dem viel umjubelten Ausgleichstreffer zum 1:1-Endstand.

1. FC Heidenheim – TSV Tettnang 2:2

Was für eine Moral der Heidenheimerinnen! Der TSV Tettnang schien die Partie bereits im Griff zu haben, nachdem Alicia Serafini per Foulelfmeter (21.) und Laura Bader (34.) eine komfortable 0:2-Führung herausgeschossen hatten. Doch der FCH kam wie verwandelt aus der Kabine. Allen voran Ines Husic riss das Spiel nun an sich. Erst markierte sie in der 50. Minute den wichtigen Anschlusstreffer, bevor sie in der 76. Minute mit ihrem zweiten Tor des Tages den viel umjubelten Ausgleich zum 2:2 perfekt machte. Ein Punktgewinn, der sich für Heidenheim nach dem frühen Rückstand wie ein Sieg anfühlen dürfte.

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Frauen-Verbandsliga Württemberg

SV Eutingen – SV Musbach 4:1

In Eutingen erlebten die 50 Zuschauer einen Fehlstart der Hausherrinnen, der jedoch schnell korrigiert wurde. Musbach ging bereits in der 4. Minute mit 0:1 in Führung (Torschützin nicht gemeldet), was den SV Eutingen jedoch nur kurzzeitig aus dem Konzept brachte. Lisa Baderschneider besorgte in der 14. Minute den wichtigen Ausgleich, bevor Lea Furac (30.) die Partie noch vor der Pause zur 2:1-Führung drehte. Im zweiten Durchgang ließen die Eutingerinnen nichts mehr anbrennen. Lenja Schmidt (55.) und Julia Chrzanowski (71.) schraubten das Ergebnis auf den 4:1-Endstand hoch.

TV Jebenhausen – SV Jungingen 3:4

Was für ein Wahnsinn in Jebenhausen! Die Fans sahen eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Jebenhausen startete furios und führte durch Sabrina Mulke (3.) und Mona Vogel (7.) bereits nach wenigen Minuten mit 2:0. Doch Jungingen bewies eine unglaubliche Moral und drehte die Begegnung komplett zum 2:3 (26., 54., 58.). Jebenhausen kämpfte sich zurück: In der 64. Minute behielt erneut Sabrina Mulke vom Punkt die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter zum 3:3-Ausgleich. Das letzte Wort hatten jedoch die Gäste, die in der 80. Minute den glücklichen, aber aufgrund der Aufholjagd nicht unverdienten 3:4-Siegtreffer markierten.

TSV Frommern – 1. FC Donzdorf 0:1

In Frommern entwickelte sich ein Geduldsspiel, bei dem beide Defensivreihen über weite Strecken diszipliniert agierten. In einer Partie mit wenigen hochkarätigen Torchancen entschied schließlich eine einzige Szene kurz nach dem Seitenwechsel. Cesarina Reiser bewies in der 49. Minute den richtigen Riecher und erzielte das goldene Tor zum 0:1 für Donzdorf. Frommern warf in der Schlussphase zwar alles nach vorne, fand aber kein Durchkommen gegen den stabilen Abwehrriegel der Gäste, die die drei Punkte somit entführten.

VfB Stuttgart II – SG Altheim 3:1

Die Reserve des VfB Stuttgart präsentierte sich vor heimischer Kulisse als die abgeklärtere Mannschaft. Kurz vor der Pause brach Sarah Horn (44.) den Bann und erzielte die 1:0-Führung. Direkt nach dem Seitenwechsel legte Florentina Holz (52.) nach und sorgte für Beruhigung auf den Rängen. Als Teresa Böpple in der 79. Minute auf 3:0 erhöhte, war die Messe gelesen. Der Anschlusstreffer für die SG Altheim durch Chantal Fath (82.) kam zu spät, um den souveränen Heimsieg des VfB noch ernsthaft zu gefährden.

VfL Sindelfingen Ladies – TSV Münchingen 2:0

In Sindelfingen sahen die Zuschauer eine kontrollierte Vorstellung der Gastgeberinnen. Lange Zeit hielt das Abwehrbollwerk von Münchingen stand, doch in der 40. Minute gelang Leona Fischer der wichtige Dosenöffner zum 1:0. In der zweiten Halbzeit blieb Sindelfingen spielbestimmend und ließ defensiv kaum nennenswerte Aktionen der Gäste zu. Annika Hagemann sorgte in der 76. Minute mit dem Treffer zum 2:0 für die endgültige Entscheidung und sicherte dem VfL die drei Heimpunkte.

SGM Oppenweiler/Sulzbach – TV Derendingen 5:0

Eine wahre Machtdemonstration bekamen die Fans bei der SGM Oppenweiler/Sulzbach zu sehen. Der Nachmittag begann für Derendingen denkbar unglücklich, als Julia Kunert in der 32. Minute ein Eigentor zur Führung der Hausherrinnen unterlief. Nach dem Seitenwechsel spielte die SGM wie entfesselt: Ilirjana Musliu (48.) und Sina Baßler (51.) stellten per Doppelschlag auf 3:0. In der Folge schraubten Johanna Schumm (66.) und Charlette Sittner (80.) das Ergebnis auf ein deutliches 5:0 hoch. Derendingen fand über die gesamte Spielzeit kein Mittel gegen die drückende Überlegenheit der SGM.

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