FC Freiburg-St. Georgen glänzt, SGM Oppenweiler/Sulzbach dreht auf

FC Freiburg-St. Georgen – SV Gottenheim 5:0

In Freiburg erlebten die Zuschauer die große Jule-Bianchi-Show. Die Gastgeberinnen ließen von Beginn an keinen Zweifel an ihrer Dominanz aufkommen. Bianchi eröffnete den Torreigen in der 26. Minute, bevor Anna Rogèe (39.) noch vor der Pause auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel drehte Bianchi dann so richtig auf: Mit einem Doppelschlag innerhalb von nur zwei Minuten (58., 60.) machte sie ihren Hattrick perfekt und schraubte das Ergebnis auf 4:0 hoch. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Jana Kiefer in der 66. Minute. Gottenheim fand über die gesamte Spielzeit kein Mittel gegen den Offensivwirbel der Freiburgerinnen.

Zeller FV – 1.FC Mühlhausen 1:4

Für den Zeller FV begann der Nachmittag denkbar unglücklich. Praktisch mit dem Pausenpfiff unterlief Nina Held (45.) ein Eigentor, das den Gästen aus Mühlhausen die Führung bescherte. Direkt nach Wiederanpfiff legte Mühlhausen nach: Claudia Eckstein behielt vom Punkt die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter sicher zum 0:2 (49.). Als Sina Schwind in der 60. Minute auf 0:3 erhöhte, schien die Messe gelesen. Zwar keimte bei den Hausherrinnen nach dem Anschlusstreffer von Elena Kiefer (63.) kurz Hoffnung auf, doch Sophia Zechmeister machte in der 83. Minute mit dem 1:4 alles klar.

SV Alberweiler – SV Hegnach 0:1

In Alberweiler sahen die 100 Zuschauer ein Geduldsspiel. Beide Defensivreihen agierten diszipliniert und ließen kaum hochkarätige Chancen zu. In einer Partie, die eigentlich ein typisches Unentschieden war, entschied eine einzige Szene kurz nach der Pause den Nachmittag. Eva Yara Werner bewies in der 50. Minute den richtigen Riecher und erzielte das goldene Tor für den SV Hegnach. Alberweiler warf in der Schlussphase zwar alles nach vorne, biss sich aber am stabilen Abwehrriegel der Gäste die Zähne aus.

TSV Neuenstein – Karlsruher SC II 1:1

In Neuenstein entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, bei dem sich beide Teams letztlich die Punkte teilten. Die Hausherrinnen erwischten den besseren Start und gingen durch Lorena Bürkle in der 32. Minute in Führung. Der KSC II brauchte eine Weile, um defensiv stabiler zu stehen, kam aber im zweiten Durchgang entschlossener aus der Kabine. In der 56. Minute belohnte Milica Kuburovic die Bemühungen der Gäste mit dem Ausgleich zum 1:1. In der restlichen Spielzeit neutralisierten sich beide Mannschaften weitestgehend im Mittelfeld.

Hegauer FV – FSV Waldebene Stuttgart Ost 1:1

Dramatik pur in Hegau! Das Spiel begann mit einem Kuriosum, als Saskia Kazmaier in der 14. Minute ein unglückliches Eigentor unterlief, das dem Hegauer FV die Führung bescherte. Lange Zeit sah es so aus, als sollte dieser Treffer bereits die Entscheidung sein, da die Defensive der Hausherrinnen bis tief in die Nachspielzeit alles wegverteidigte. Doch der FSV Waldebene Stuttgart Ost gab nie auf und startete einen allerletzten Angriff. In der dritten Minute der Nachspielzeit (90.+3) erlöste Franka Zimmerer ihre Farben mit dem viel umjubelten Ausgleichstreffer zum 1:1-Endstand.

1. FC Heidenheim – TSV Tettnang 2:2

Was für eine Moral der Heidenheimerinnen! Der TSV Tettnang schien die Partie bereits im Griff zu haben, nachdem Alicia Serafini per Foulelfmeter (21.) und Laura Bader (34.) eine komfortable 0:2-Führung herausgeschossen hatten. Doch der FCH kam wie verwandelt aus der Kabine. Allen voran Ines Husic riss das Spiel nun an sich. Erst markierte sie in der 50. Minute den wichtigen Anschlusstreffer, bevor sie in der 76. Minute mit ihrem zweiten Tor des Tages den viel umjubelten Ausgleich zum 2:2 perfekt machte. Ein Punktgewinn, der sich für Heidenheim nach dem frühen Rückstand wie ein Sieg anfühlen dürfte.