Defensive Stabilität und Disziplin als Erfolgsfaktor: Frank Stöcklin, Trainer des FC Freiburg-St. Georgen – Foto: Matthias Wolpert/FuPa
FC Freiburg-St. Georgen gewinnt das Derby beim SV Au-Wittnau
Nach vier Spielen ohne Sieg hat der FC Freiburg-St. Georgen einen Erfolg in Wittnau eingeheimst.
Der FC Freiburg-St. Georgen konnte das Derby beim SV Au-Wittnau mit 2:1 knapp für sich entscheiden. "Es war ein sehr intensives, sehr kampfbetontes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten", berichtete Frank Stöcklin. "Aber wir waren effektiver und haben uns letztlich kämpferisch durchgesetzt." Die defensive Stabilität und Disziplin nannte der St. Georgener Trainer als einen Grundstein zum Erfolg: "Wir haben bei Standards und Ecken des Gegners jedes Kopfballduell gewonnen, das war ein wichtiger Aspekt."