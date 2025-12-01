 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
Defensive Stabilität und Disziplin als Erfolgsfaktor: Frank Stöcklin, Trainer des FC Freiburg-St. Georgen
Defensive Stabilität und Disziplin als Erfolgsfaktor: Frank Stöcklin, Trainer des FC Freiburg-St. Georgen – Foto: Matthias Wolpert/FuPa

FC Freiburg-St. Georgen gewinnt das Derby beim SV Au-Wittnau

Nach vier Spielen ohne Sieg hat der FC Freiburg-St. Georgen einen Erfolg in Wittnau eingeheimst.

Verlinkte Inhalte

BZL Freiburg
Oberried
St. Georgen
Denzlingen II
Au-Wittnau

Der FC Denzlingen II und SV RW Glottertal lassen bei ihren Heimsiegen zu viele Chancen liegen.

Gestern, 14:30 Uhr
SV Au-Wittnau
SV Au-WittnauAu-Wittnau
FC Freiburg-St. Georgen
FC Freiburg-St. GeorgenSt. Georgen
1
2
Abpfiff

Der FC Freiburg-St. Georgen konnte das Derby beim SV Au-Wittnau mit 2:1 knapp für sich entscheiden. "Es war ein sehr intensives, sehr kampfbetontes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten", berichtete Frank Stöcklin. "Aber wir waren effektiver und haben uns letztlich kämpferisch durchgesetzt." Die defensive Stabilität und Disziplin nannte der St. Georgener Trainer als einen Grundstein zum Erfolg: "Wir haben bei Standards und Ecken des Gegners jedes Kopfballduell gewonnen, das war ein wichtiger Aspekt."

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.

Aufrufe: 01.12.2025, 19:53 Uhr
Jürg Schmidt (BZ)Autor