FC FR St. Georgen I vs SG Simonswald-Obersimonswald I 3:3 (0:2)

Auf dem Kunstrasenplatz in St. Georgen entwickelte sich eine kampbetonte Partie, in der sich beide Teams nichts schenkten. Simonswald-Obersimonswald kam besser ins Spiel und ging bereits in der 5. Minute in Führung. Das auffällige Offensivduo Noah Scheer/ Lukas Fehrenbach hebelte mit einem gelungenen Doppelpass die gesamte Abwehr aus und die flache Hereingabe von Scheer drückte L. Fehrenbach über die Linie. Nur wenig später dezimierten sich die Hausherren, denn Yannick Bantel sah nach einer Notbremse an Scheer die rote Karte (15‘).

Nach dieser Aktion kamen die Gastgeber besser ins Spiel und fuhren einige gefährliche Angriffe, die jedoch noch nicht zum Erfolg führten. Auf der Gegenseite strich ein Kopfball von Thomas Herbstritt knapp über den Querbalken. Besser machte es dann Scheer, der eine schöne Vorarbeit von L. Fehrenbach zum 0:2 (38‘) verwertete.