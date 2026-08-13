FC Fortuna Mombach: Zwei Siege nach zwei Abstiegen Die Fußballer von Fortuna Mombach haben ihre Talfahrt beendet und einen eindrucksvollen Start in die neue Saison hingelegt +++ Wie es beim A-Klassen-Club dazu gekommen ist von Louisa Esslen · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Fortuna Mombach um Michele Lombardo (vorne links, hier in der vergangenen Saison gegen Saulheim) hat einen Top-Start in die neue Saison hingelegt. Foto: Axel Schmitz/pakalski-press - Archiv

Mainz. Der Umschwung ist gelungen: Mit dem neuen Trainer Milan Pavlicic haben die Fußballer von Fortuna Mombach neuen Schwung in den Verein gebracht. Nach zwei Abstiegen in Folge ist die Mannschaft mit zwei klaren Siegen in die neue Saison der A-Klasse Mainz-Bingen gestartet.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Von 2021 bis 2025 war Milan Pavlovic schon einmal der Trainer der Fortuna. Damals spielte die Mannschaft noch in der Landesliga Ost und der Bezirksliga Rheinhessen. Nun hat er es sich zur Aufgabe gemacht, die Fortuna wieder nach oben zu führen. Die Grundlage dazu hat das Team mit einem 6:3 gegen VfL Frei-Weinheim und einem souveränen 5:0 bei SVW Mainz II gelegt.

Zwei klare Siege zum Auftakt – mit Verbesserungspotenzial Dennoch ist Pavlicic sicher, dass sein Team noch nicht am Limit spielt. „Wir sind jetzt schon eine gute Mannschaft, aber wir werden noch stärker werden“, sagt der Trainer der Fortuna. Er habe in der Vorbereitungsphase bereits erkannt, dass die Mannschaft gute Voraussetzungen hat, um an der Tabellenspitze mitzukämpfen: „Wir haben gegen Bezirks- und Landesligamannschaften gespielt und haben es gut gemeistert.“ Pavlicics Ziel ist es, in den nächsten sechs Monaten Selbstsicherheit aufzubauen, besonders bei den jüngeren Spielern. „Wir haben viele junge Zugänge, zum Beispiel aus der A-Jugend. Sie brauchen noch Zeit, um selbstbewusster zu werden.“