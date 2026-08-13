FC Fortuna Mombach: Zwei Siege nach zwei Abstiegen

Mainz. Der Umschwung ist gelungen: Mit dem neuen Trainer Milan Pavlicic haben die Fußballer von Fortuna Mombach neuen Schwung in den Verein gebracht. Nach zwei Abstiegen in Folge ist die Mannschaft mit zwei klaren Siegen in die neue Saison der A-Klasse Mainz-Bingen gestartet.
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Von 2021 bis 2025 war Milan Pavlovic schon einmal der Trainer der Fortuna. Damals spielte die Mannschaft noch in der Landesliga Ost und der Bezirksliga Rheinhessen. Nun hat er es sich zur Aufgabe gemacht, die Fortuna wieder nach oben zu führen. Die Grundlage dazu hat das Team mit einem 6:3 gegen VfL Frei-Weinheim und einem souveränen 5:0 bei SVW Mainz II gelegt.
Dennoch ist Pavlicic sicher, dass sein Team noch nicht am Limit spielt. „Wir sind jetzt schon eine gute Mannschaft, aber wir werden noch stärker werden“, sagt der Trainer der Fortuna. Er habe in der Vorbereitungsphase bereits erkannt, dass die Mannschaft gute Voraussetzungen hat, um an der Tabellenspitze mitzukämpfen: „Wir haben gegen Bezirks- und Landesligamannschaften gespielt und haben es gut gemeistert.“
Pavlicics Ziel ist es, in den nächsten sechs Monaten Selbstsicherheit aufzubauen, besonders bei den jüngeren Spielern. „Wir haben viele junge Zugänge, zum Beispiel aus der A-Jugend. Sie brauchen noch Zeit, um selbstbewusster zu werden.“
Einen Fokus legt der Trainer auf ein starkes Pressing und darauf, das Offensivspiel zu legen. Hatim El Khilfi Ayad und Niklas Nobis seien Spieler, die das dafür nötige Tempo mitbringen. Der 18-jährige El Khilfi Ayad hat dabei eine besondere Rolle, da Luka Garic, der laut Pavlovic beste Fortune der Vorbereitung, aufgrund eines Kreuzbandrisses für ein Jahr ausfallen wird. Diese Lücke soll El Khilfi Ayad schließen. Mit bereits vier Assists in seinen ersten beiden Spielen hat das Talent einen guten Start hingelegt.
Pavlicic ist überzeugt davon, dass der Abstieg der Mannschaft gutgetan hat, damit sie daraus lernen kann. Auch er möchte aus Fehlern lernen, die er als Trainer gemacht hat, und noch stärker auf junge Spieler setzen. Für den Erfolg lädt er dreimal die Woche zum Training ein und geht davon aus, dass dies nicht alle Mannschaften in der Liga machen. Sein Team ziehe mit, sei motiviert und habe ein ganz klares Ziel: Die Fortuna möchte wieder auf das Niveau von vor zwei Jahren zurück.