FC Fortuna Mombach: »Wollen die Herausforderung annehmen« Nach Abstieg im Sommer ist Fortuna Mombach Bezirksliga-Letzter +++ Trainer Milan Dobrijevic glaubt aus drei Gründen an Ligaerhalt von Franziska Donauer · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Karim El Gourari von Fortuna Mombach (rechts) setzt sich im Duell mit Bingens Arsenij Matsievski durch. In der Liga dagegen hängt Mombach hinterher. – Foto: Timo Schlitz - Archiv

Mombach . Ein Tor pro Spiel. So viel schoss der FC Fortuna Mombach durchschnittlich in der bisherigen Saison. Keine Mannschaft in der Bezirksliga Rheinhessen erzielte weniger. Und hinten? Drei Gegentore pro Spiel fing man sich im Durchschnitt ein – ebenfalls Liga-Negativwert. Zur Winterpause ist die Fortuna damit Tabellenletzter, zehn Punkte Rückstand sind es auf den möglicherweise rettenden 13. Platz. Trotzdem sagt Trainer Milan Dobrijevic: „Wir wollen die Herausforderung annehmen. Wir gehen nicht in die Rückrunde und sagen, wir wollen sie nur zu Ende spielen.“

Die Gründe für die Krise sind schnell gefunden. Nach dem Abstieg aus der Landesliga formierte sich die Mannschaft neu – zum Großteil aus Spielern des B-Klassen-Kaders. „Uns war bewusst, dass es ein schwieriger Start wird, dass das Tempo in der Bezirksliga höher ist und die Jungs Zeit brauchen werden", sagt Dobrijevic, der seit 2015 für Mombach aktiv ist. Dass seine Mannschaft aber zur Winterpause so viel Rückstand hat, hätte er nicht erwartet.

Zu viele Gegentore Ein weiterer Grund ist die Gegentorflut. Die führt Dobrijevic auf die Personalsituation zurück. „Wir hatten teilweise vier bis sechs Langzeitverletzte. Zwischenzeitlich haben wir in jedem Spiel mit einer anderen Viererkette gespielt.“ Sinnbildlich dafür: Armin Telarevic – eigentlich Offensivspieler – wurde in der gesamten Hinrunde zum Innenverteidiger umfunktioniert. „Dann schenken wir uns teils Gegentore selbst ein wegen fehlender Cleverness oder Unkonzentriertheiten“, ergänzt Dobrijevic. Auch die Offensivschwäche sorgt für Probleme. Mit Patrik Pavlicic wanderte im Sommer der erfolgreichste Schütze der Vorsaison zu Barbaros Mainz ab. „Klar, es fehlt ein Toptorjäger. Aber wir haben uns erstmal sehr wenige Torchancen herausgespielt“, bezieht sich der Coach auf den Saisonstart. Im Laufe der Hinrunde änderte sich das, doch zu viele der Gelegenheiten verstrichen ungenutzt. „Da müssen wir weiter daran arbeiten.“