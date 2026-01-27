FC Fortuna Mombach: »Wollen die Herausforderung annehmen«

Mombach . Ein Tor pro Spiel. So viel schoss der FC Fortuna Mombach durchschnittlich in der bisherigen Saison. Keine Mannschaft in der Bezirksliga Rheinhessen erzielte weniger. Und hinten? Drei Gegentore pro Spiel fing man sich im Durchschnitt ein – ebenfalls Liga-Negativwert. Zur Winterpause ist die Fortuna damit Tabellenletzter, zehn Punkte Rückstand sind es auf den möglicherweise rettenden 13. Platz. Trotzdem sagt Trainer Milan Dobrijevic: „Wir wollen die Herausforderung annehmen. Wir gehen nicht in die Rückrunde und sagen, wir wollen sie nur zu Ende spielen.“
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Die Gründe für die Krise sind schnell gefunden. Nach dem Abstieg aus der Landesliga formierte sich die Mannschaft neu – zum Großteil aus Spielern des B-Klassen-Kaders. „Uns war bewusst, dass es ein schwieriger Start wird, dass das Tempo in der Bezirksliga höher ist und die Jungs Zeit brauchen werden“, sagt Dobrijevic, der seit 2015 für Mombach aktiv ist. Dass seine Mannschaft aber zur Winterpause so viel Rückstand hat, hätte er nicht erwartet.
Ein weiterer Grund ist die Gegentorflut. Die führt Dobrijevic auf die Personalsituation zurück. „Wir hatten teilweise vier bis sechs Langzeitverletzte. Zwischenzeitlich haben wir in jedem Spiel mit einer anderen Viererkette gespielt.“ Sinnbildlich dafür: Armin Telarevic – eigentlich Offensivspieler – wurde in der gesamten Hinrunde zum Innenverteidiger umfunktioniert. „Dann schenken wir uns teils Gegentore selbst ein wegen fehlender Cleverness oder Unkonzentriertheiten“, ergänzt Dobrijevic.
Auch die Offensivschwäche sorgt für Probleme. Mit Patrik Pavlicic wanderte im Sommer der erfolgreichste Schütze der Vorsaison zu Barbaros Mainz ab. „Klar, es fehlt ein Toptorjäger. Aber wir haben uns erstmal sehr wenige Torchancen herausgespielt“, bezieht sich der Coach auf den Saisonstart. Im Laufe der Hinrunde änderte sich das, doch zu viele der Gelegenheiten verstrichen ungenutzt. „Da müssen wir weiter daran arbeiten.“
Warum sollte man in Mombach noch an den Klassenerhalt glauben? Für den Trainer gibt es drei Gründe. Erstens ist die Mannschaft eingespielter, sagt er. „Jeder hat gemerkt, worauf es ankommt – auch körperlich.“
Zweitens hat sich die Bezirksliga-Auswahl personell verstärkt. Mit Amadou Oury Bah (FSV Rehborn) und Stijepan Sliskovic (Fiam Italia) kamen zwei Angreifer neu hinzu. Ricardo Parlov aus der Landesliga-Elf von Wormatia Worms und Niklas Nobis nach Fußballpause sollen das Mittelfeld verstärken. Neu ist auch Verteidiger Yi Qiang Hu von der U23 des FV Biebrich. Zudem kehrten Langzeitverletzte zurück.
„Stijepan und Ricardo haben wir uns schon im Sommer gewünscht“, verrät der Coach. Sliskovic soll dabei eine Systemlücke schließen und auf der Zehn oder im Sturm die Räume nutzen, die Angreifer Luka Garic aufreißt. Zwei weitere Spieler trainieren derzeit probeweise mit. Mario Jose Schuster kehrt derweil nach einem halben Jahr zu Vitesse Mayence zurück. Sein dritter Grund für die Hoffnung auf ein weiteres Bezirksliga-Jahr: Im März stehen fünf Spiele, drei davon zu Hause, an – teils auch gegen direkte Konkurrenz wie dem VfR Nierstein (8. März). „Die müssen wir gewinnen.“
>>> Zur Tabelle der Bezirksliga Rheinhessen
Dann soll auch die Zukunft des Trainers Thema werden. Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung gibt es derzeit keine, wie Dobrijevic informiert. Für ihn steht aber fest: „Ich bin bereit, auch in die A-Klasse mit dem Verein zu gehen, solange alles passt.“