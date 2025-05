FC Fortuna Mombach II sichert Klassenerhalt

MAINZ-BINGEN. Am Sonntag, den 11. Mai 2025, wurden in der B-Klasse Mainz-Bingen West fünf Partien ausgetragen.

FV Hassia Kempten – TSG 1848 Heidesheim 7:2 (3:1)

„Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit sehr gut kontrolliert. Heidesheim hat tief gestanden und ausschließlich versucht, über Konter – einer hat auch zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich geführt - zu kommen. Wir haben jedoch postwendend geantwortet und noch vor der Halbzeit das 2:1 sowie 3:1 erzielt. Nach der Pause ist Heidesheim etwas mutiger aufgetreten, doch wir konnten das Ergebnis weiter in die Höhe schrauben. Leider wurde der Sieg durch die wahrscheinlich schwerere Fußverletzung unseres Kapitäns Tobias Wilbert in der 55. Minute überschattet. Er ist nach einem Zweikampf beim Auftreten umgeknickt und musste mit dem RTW abtransportiert werden. Gute Besserung, Capitano!”, kommentierte Hassia-Spielertrainer Marc Brummer.

Tore: 1:0 Eigentor von Paul Born (30.), 1:1 Asmir Sinanovic (31.), 2:1 Tobias Wilbert (32.), 3:1 Noah Thelen (37.), 3:2 A. Sinanovic (56.), 4:2 Christian Bernd (68.), 5:2 N. Thelen (78.), 6:2 Mwewa Elvis Chilufya (81.), 7:2 C. Bernd (87.), Besonderes Vorkommnis: Noah Thelen (Hassia Kempten) verschießt Elfmeter (62.)

SNK Bosnjak Mainz – Spvgg. Ingelheim II 0:6 (0:4)

„Es war ein weitestgehend sehr dominant geführtes Spiel unsererseits. Nach bereits einigen liegengelassenen Chancen haben wir die Schützenliste eröffnet. Der Gegner hat sich durch eine 10-Minuten-Zeitstrafe und anschließend durch eine Rote Karte selbst dezimiert. Alles in allem ein schönes Spiel gegen einen - an diesem Tag - zwar nicht konkurrenzfähigen, aber bis zum Ende kämpfenden Gegner”, berichtete Spvgg-Trainer Sebastian Frey.

Tore: 0:1 Eric Schlör (27.), 0:2, 0:3, 0:4 Justin Lüdgen (34., 38., 44.), 0:5 Florian Henrik Ehrenberg (47.), 0:6 Clemens Michael Kornely (70.), Besondere Vorkommnisse: 10-Minuten-Zeitstrafe für Michele Fortunato wegen Meckerns (53.) & Rote Karte für Bozo Andelic nach kurz vorheriger Verwarnung (65./beide Bosnjak Mainz)

SG Gensingen/Grolsheim - FC Fortuna Mombach II 4:7 (2:3)

FC-Trainer Milan Dobrijevic teilte mit: „Nachdem bereits ein Konkurrent aus der Abstiegszone um 12:30 Uhr das Spiel verloren hatte, war für uns klar, dass wir mit einem Sieg den Klassenerhalt auch rechnerisch an diesem Tag sichern konnten. Leider hat man diese Motivation anfangs nicht gespürt und wir waren gedanklich abwesend. Wir hatten anfangs große Probleme mit den langen Bällen des Gegners, die wir mit einer Systemumstellung in den Griff bekommen haben. Weil wir auch angefangen haben, die Zweikämpfe anzunehmen, hatten wir zwischenzeitlich das Spiel dominiert, waren uns aber gedanklich zu sicher und sind auch verdient wieder in Rückstand geraten. Als der Gegner aufgrund von zwei Zeitstrafen zwischenzeitlich zu neunt spielen musste, konnten wir die gebotenen Räume nutzen und das Spiel wieder zu unseren Gunsten drehen. Das Ergebnis war am Ende aber deutlicher als der Spielverlauf.”

Tore: 1:0 Adrian Senner (1.), 1:1 Patrick da Cruz (20.), 1:2 Eigentor von Paul Graffe (24.), 1:3 Armin Telarevic (26.), 2:3 Valeriean-Zaharia Girla (37., FE), 3:3 P. Graffe (49.), 4:3 V. Girla (57.), 4:4, 4:5 Abdul Majid Alkhatib (76., 78.), 4:6 A. Telarevic (80.), 4:7 Lando Euler (88.), Besondere Vorkommnisse: 10-Minuten-Zeitstrafen für Gensingen + Mombach (72.) & Gensingen (74.)

SV Alemannia Waldalgesheim II – TSG 1846 Bretzenheim III 4:2 (2:0)

„Über weite Strecken ein solider Auftritt mit den klar besseren Chancen für uns, was sich dann auch im Ergebnis gezeigt hat. Mitte der zweiten Hälfte hat es so ausgesehen, durch die Anschlusstore nochmal spannend zu werden. Letztlich hat Bretzenheim aber die Durchschlagskraft gefehlt und wir konnten mit dem 4:2 den Deckel drauf machen”, so das Fazit des SV-Trainers Frank Reichert.

Tore: 1:0 Niklas Wein (26.), 2:0 Marius Reidel (39.), 3:0 Pascal Witzke (57.), 3:1 Dennis Hlibovic Barabash (65.), 3:2 Philipp Tepen (76., per Kopf), 4:2 M. Reidel (87.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe für Alemannia Waldalgesheim II (62.)