FC Fortuna Mombach II gewinnt Stadtderby

MAINZ-BINGEN. In der B-Klasse Mainz-Bingen West fand am letzten April-Wochenende der 25. Spieltag statt.

FC-Spieler Mahir Kaya sagte: „Das Spiel war in der ersten Halbzeit ausgeglichen mit guten Chancen auf beiden Seiten. Dabei haben beide Mannschaften das gegnerische Mittelfeld zügig überbrückt. In der zweiten Halbzeit konnten wir das gegnerische Spiel im Mittelfeld beim schnellen Passspiel hindern und sind so durch das dadurch entstandene Übergewicht zu zahlreichen Torchancen gekommen. Nach der Führung hatten wir zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass wir dieses Spiel nicht gewinnen werden, weil die gesamte Mannschaft in erster Linie diszipliniert gegen den Ball gearbeitet hat. Danke noch an die Finther. Sie waren ein starker und fairer Gegner, der uns zu einer sehr guten Leistung gezwungen hat. Gute Besserung an einen unserer Spielmacher David , der sich kurz vor dem Spielende eine schwere Knieverletzung zugezogen hat.”

VfL Frei-Weinheim – TSG 1848 Heidesheim 7:2 (2:1)

VfL-Spielertrainer Andreas Steinhauer berichtete: „In der ersten Hälfte hat Heidesheim noch gut dagegengehalten und auch die ein oder andere Chance gehabt. Die zweite Hälfte hat, was den Ballbesitz und die Chancen angeht, nur uns gehört. Wir haben uns oft klasse vor das Tor der Gäste gespielt und die Möglichkeiten genutzt. Das Ergebnis spricht klar für sich.”

Tore: 1:0 Andreas Steinhauer (20., HE), 2:0 Gabriel Kreuz (25.), 2:1 Frederick Netz (45.), 3:1 A. Steinhauer (55.), 4:1 Patrick Stanczyk (62.), 5:1 A. Steinhauer (65.), 5:2 Christof Reiferscheid (75.), 6:2 Can Hofmann (85., FE), 7:2 Domenique Zoogbaum (90.)

SV 1910 Gau-Algesheim – Spvgg. Ingelheim II 3:1 (1:1)

„Den frühen Rückstand konnten wir nach kurzer Zeit wieder egalisieren. Nach 28 Spielminuten bekommen wir wegen Foulspiels eine berechtigte Zeitstrafe, die der Gegner nicht für sich nutzen konnte - trotz der ein oder anderen guten Tormöglichkeit. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann die absolute Spielkontrolle, haben kaum noch etwas zugelassen und konnten durch unsere stark besetzte Ersatzbank - angeführt von Dennis Okanla - den Druck erhöhen. Kurz vor Schluss haben wir den verdienten Sieg per Doppelschlag eingetütet. Lob an meine Mannschaft, die in dem Spiel gegen eine gute Ingelheimer Mannschaft den ein oder anderen Widerstand bezwungen hat. Kompliment auch an Schiedsrichter Josip Pfadt, der viele knifflige Entscheidungen in meinen Augen richtig entschieden hat”, teilte SV-Spielertrainer Johannes Kull mit.

Tore: 0:1 Timo Nuß (7.), 1:1 Johannes Kull (16.), 2:1 Arsenij Matsievski (80.), 3:1 Dennis Okanla (84.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe für Thiago Rohleder Salazar (28./SV Gau-Algesheim)

SNK Bosnjak Mainz – SV BW Münster-Sarmsheim 2:6 (1:1)

Neben acht Toren gab es leider auch drei Platzverweise für die Zuschauenden zu sehen. Trotz der Führung für Bosnjak feierte der SV am Ende einen klaren 6:2-Auswärtssieg, was der zweite Erfolg in Folge war.

Tore: 1:0 Bozo Andelic (34.), 1:1, 1:2, 1:3 Paul Bettenheimer (38., 48., 50.), 1:4 Noah Auffahrt (52.), 1:5 Jens Steinbrech (70.), 1:6 Fabian Baltrusch (81.), 2:6 Tyreese Jamaine Kranz (84.), Besondere Vorkommnisse: Drei Rote Karten für Mohammad Al Sweid (SV BW Münster-Sarmsheim) und zweimal für Bosnjak Mainz (alle in der 87. Minute)

SG Sponsheim/Dromersheim/Ockenheim - TSG 1846 Bretzenheim III 2:0 (2:0)

„Gegen einen starken Gegner haben wir den besseren und aktiveren Start erwischt und sind frühzeitig in Führung gegangen. Das Tor hat uns leider nicht die nötige Sicherheit gegeben und es hat sich mehr und mehr ein Spiel auf Augenhöhe entwickelt. Beide Seiten haben sich Torchancen erarbeitet. Wir sind froh darüber, vor der Halbzeit auf 2:0 gestellt zu haben und am Ende gegen einen wirklich guten Gegner den Sieg gezogen zu haben”, so das Fazit des SG-Trainers Dilsad Özsoy.

Tore: 1:0, 2:0 Esmail Mahmoud (12., 42.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe für Bastian Fischer (SG Sponsheim/Dromersheim/Ockenheim) wegen Trikotziehens (32.)