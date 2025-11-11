FC Forstern verliert Topspiel beim FC Stern München deutlich

In vielen Disziplinen hatten die Gastgeberinnen vom FC Stern München am Wochenende die Nase vorne – jedenfalls sieht das Forsterns Trainer Jan Strehlow so, dessen Frauen gegen den direkten Konkurrenten erst die zweite Niederlage der laufenden Bayernliga-Saison hinnehmen mussten. „Das soll aber nicht heißen, dass wir schlecht gespielt haben.“ Viel mehr fehlte bei dieser 0:3-Pleite das „Feuer“, welches Forstern zuvor in den Trainingseinheiten an den Tag gelegt hatte.

Besonders der Auftakt in die Partie sei einfach zu schleppend gewesen. Der frühe Gegentreffer durch einen direkt verwandelten Freistoß von Merve Kantar (18.) habe diesen Effekt noch einmal verstärkt. Allerdings haderte der Coach mit der Entstehung des Freistoßes. Aus seiner Sicht handelte es sich nämlich um ein ganz sauberes Tackling – wohl nur eine von mehreren fragwürdigen Entscheidungen des Unparteiischen, der nach Aussage von Strehlow auch Stern einen Elfmeter verwehrt hat.