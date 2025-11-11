FC Forstern verliert Topspiel beim FC Stern München deutlich

Nach dem 0:3-Auswärtsspiel gegen den FC Stern München beträgt Forsterns Rückstand auf die Tabellenspitze inzwischen sieben Punkte.
In vielen Disziplinen hatten die Gastgeberinnen vom FC Stern München am Wochenende die Nase vorne – jedenfalls sieht das Forsterns Trainer Jan Strehlow so, dessen Frauen gegen den direkten Konkurrenten erst die zweite Niederlage der laufenden Bayernliga-Saison hinnehmen mussten. „Das soll aber nicht heißen, dass wir schlecht gespielt haben.“ Viel mehr fehlte bei dieser 0:3-Pleite das „Feuer“, welches Forstern zuvor in den Trainingseinheiten an den Tag gelegt hatte.
Besonders der Auftakt in die Partie sei einfach zu schleppend gewesen. Der frühe Gegentreffer durch einen direkt verwandelten Freistoß von Merve Kantar (18.) habe diesen Effekt noch einmal verstärkt. Allerdings haderte der Coach mit der Entstehung des Freistoßes. Aus seiner Sicht handelte es sich nämlich um ein ganz sauberes Tackling – wohl nur eine von mehreren fragwürdigen Entscheidungen des Unparteiischen, der nach Aussage von Strehlow auch Stern einen Elfmeter verwehrt hat.
Im Verlauf der chancenarmen ersten Hälfte konnte Veronika Auer das Leder dann sogar einmal im gegnerischen Kasten versenken. Die Freude über den Ausgleich wehrte indes nur kurz. Denn bei der Annahme der Flanke von Lena Greimel war ihr der Ball an den Ellenbogen gesprungen, woraufhin das Tor zurückgenommen wurde. „Das hätte das Spiel noch mal spannend machen können“, glaubt der 37-Jährige. In der 45. Minute erhöhte die im Spiel nach vorne teils „maßlos überlegene“ FCS-Auswahl nach schönem Seitenwechsel durch Sophia Goldbrunner allerdings auf 2:0.
Große Hoffnung auf einen Anschlusstreffer durfte sich der FCF-Coach derweil nach Wiederanpfiff machen: Immer wieder versuchten die von nun an druckvoll agierenden Gäste über Steckpässe, Schüsse aus der zweiten Reihe sowie über Standardsituation ihr Glück. „Das wäre nicht schlecht gewesen, wenn da einer gesessen hätte.“ Spätestens mit dem 3:0 schien die Niederlage aber besiegelt. Dabei profitierten die spielfreudigen Münchnerinnen von ihrer Schnelligkeit im Umschaltspiel, wobei am Ende erneut Goldbrunner einnetzte (68.). Überschattet wurde die von einigen harten Fouls geprägte zweite Halbzeit jedoch von der schweren Verletzung von Vanessa Meingaßner. Der Forsterner Kapitänin droht eine mehrmonatige Pause.