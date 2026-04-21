FC Forstern verliert gegen Nürnberg – Strehlow kritisiert Schiri

FC Forstern gegen 1. FC Nürnberg II – Foto: Christian Riedel

Vermutlich hätte der Vorsprung allerdings nicht so deutlich ausfallen dürfen. Denn: Aus Sicht des Forsterner Übungsleiters war den „jungen und zu wenig ausgebildeten“ Unparteiischen direkt zu Beginn eine Fehlentscheidung unterlaufen. So sei dem 1:0 (7.) durch Amelie Graupner wohl ein Foul im Mittelfeld vorausgegangen. Und auch im Anschluss hätten Letztere die Partie einfach nicht unter Kontrolle gehabt, weshalb der 37-Jährige ein klares Urteil fällte: „Der Reifegrad dieses Schiedsrichtergespanns ist für den semiprofessionellen Bereich nicht ausreichend.“

Für eine frühe Vorentscheidung sorgte die Reserve des 1. FC Nürnberg im Gastspiel beim FC Forstern , dem die Zweitvertretung binnen 17 Minuten gleich drei Buden einschenkte. Ein Rückstand, der sich laut FCF-Trainer Jan Strehlow nur schwer aufholen lasse. So reichte deshalb auch die Aktivierung des „Forstern-Gens“ in Halbzeit zwei nicht mehr für die große Überraschung, zumal die Gäste mit einem späten 4:2 den Deckel draufmachten.

Trotzdem müssen sich die Gastgeberinnen natürlich ebenso an die eigene Nase fassen – immerhin fehlte es in den ersten 45 Minuten nicht nur am Tempo in der Offensive, sondern auch an der Passgenauigkeit bei langen Bällen. Gleichzeitig kassierte man nach zwei Flanken auf Hanna Deuber (13.) und Anja Geiß (17.) zwei vermeidbare Gegentore.

„Wir sind dann aber gut aus der Halbzeit rausgekommen“, erinnert sich der FCF-Coach, dessen Truppe den bis dato athletisch überlegen FCN zunehmend in der eigenen Hälfte festschnürte und durch wiederholte Distanzschüsse mehrfach an einem Anschlusstreffer dran war. Besonders der Doppelpack von Joker Vera Funk, der zusätzlich noch ein Abseitstreffer aberkannt wurde, habe „noch einmal Auftrieb gegeben“. Schließlich rückte durch ihren Abstauber (65.) sowie einen gelungenen Abschluss in Folge eines Steckpasses (66.) ein Punktgewinn wieder in greifbare Nähe.

In der 78. Minute folgte allerdings der nächste Dämpfer: Nach einem Klärungsversuch von FCF-Keeperin Lily Koch landete der Ball in den gegnerischen Reihen, woraufhin Leonie Egloff zum 4:2-Sieg für die, durch zunehmendes Zeitspiel aufgefallenen, Gäste einschob.

„Es ärgert mich, dass wir uns gegen eine U19 so den Schneid haben abkaufen lassen“, resümierte Strehlow daher im Anschluss an den Abpfiff. Zumindest rangieren die Forsternerinnen weiterhin auf einem starken zweiten Tabellenplatz, den sie bis zum Saisonende verteidigen möchten.