FC Forstern schlägt SV 67 Weinberg II – „Dürfen damit nicht zufrieden sein“

Endstation Torhüterin: Forsterns Yvonne Dengscherz kann Celina Steinert nicht überwinden. Später macht sie‘s besser. – Foto: Christian Riedel

Der FC Forstern hat sich zu einem 2:0 gegen den SV 67 Weinberg II gemüht. Jokerin Yanica Moritz erlöst den FCF sehenswert vor heimischen Publikum.

Im Schonwaschgang haben sich die Fußballerinnen des FC Forstern zu Hause gegen den SV 67 Weinberg 2 zu einem 2:0-Sieg gemüht. „Zufrieden dürfen wir damit aber nicht sein“, sagte Trainer Jan Strehlow. So habe es insbesondere am Mut in der Offensive gefehlt. Nullnummer zur Halbzeit

In Gefahr geriet man trotzdem nie. Denn die SV-Reserve verschanzte sich fast ausschließlich in der eigenen Hälfte und versuchte lediglich, über vereinzelte Konter Akzente nach vorne zu setzen. Entsprechend war Torfrau Lily Koch in Halbzeit eins nur einmal wirklich gefordert. In Folge eines Eckballs parierte die 21-Jährige gleich zwei Abschlüsse aus spitzem Winkel, ehe sie die Kugel beim dritten Versuch festhalten konnte. Auch der FCF-Auswahl wollte vor der Pause kein Treffer gelingen. Man agierte zu statisch. Zwischen einer frühen Doppelchance von Viola Leibold sowie einem schönen Schuss aufs Tor, bei dem eine SV-Akteurin den Ball von der Linie kratzte, lagen ganze 20 Minuten. „Da hatten alle die Handbremse drin“, ärgerte sich Strehlow, dessen Truppe im Anschluss vier weitere Abschlüsse – darunter eine Eins-gegen-eins-Situation von Yvonne Dengscherz – nicht im Tor unterbrachte.