FC Forstern II mit Nullnummer gegen SV Saaldorf: „Wir wissen, dass wir es besser können“

Dementsprechend hatte die Heimelf Mitte der ersten Halbzeit durchaus Glück, dass ein Distanzschuss von Marina Aglassinger nur an der Latte landete. Zudem musste Keeperin Lisa-Marie Motl gleich mehrfach eingreifen. Demgegenüber stand lediglich ein Alleingang von Maria Zierer, deren Abschluss jedoch deutlich am Kasten vorbeiflog. „Das Spiel hat stark in unserer Hälfte stattgefunden. Wir waren in den Zweikämpfen häufig zu spät und haben selbst zu viele Fehlpässe gemacht“, ärgerte sich Trainer Michael Kiefer, dessen Team die nötige Leidenschaft vermissen ließ. Zumal sein Matchplan eigentlich ein hohes Pressing vorgesehen hätte.

Mit Ausnahme einer weiteren Möglichkeit durch Aglassinger – die Topstürmerin scheiterte im Eins-gegen-eins an der Forsterner Torfrau – sei in nach dem Wiederanpfiff allerdings keine der beiden Mannschaften wirklich gefährlich geworden. Fortan spielte sich die zunehmend ausgeglichene Partie nämlich fast ausschließlich im Mittelfeld ab, weshalb das Aufeinandertreffen laut Kiefer sicherlich „kein fußballerischer Leckerbissen“ gewesen sei.