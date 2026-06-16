FC Forstern holt 71-jährigen Ex-Regionalliga-Trainer für Frauenteam

Herbert Schötterl übernimmt zur neuen Saison die Bayernliga-Frauen des FC Forstern. Der neue Cheftrainer war von 1989 bis 2013 in der Regionalliga und Landesliga tätig.

Der FC Forstern vollzieht zur neuen Saison einen Wechsel auf der Trainerbank der ersten Fußballfrauen. Cheftrainer Jan Strehlow und Co-Trainer Stefan Bergmoser geben ihr Amt mit Abschluss der abgelaufenen Bayernliga-Spielzeit ab (wir berichteten), Nachfolger wird Herbert Schötterl.

Die Trennung von Strehlow und Bergmoser sei auf Wunsch Strehlows passiert. Der scheidende Coach erklärte, das persönliche und emotionale Aufwand-Nutzen-Verhältnis sei „bereits zur Winterpause ins Ungleichgewicht geraten“, weshalb die Zusammenarbeit nun zum Saisonende ende.

Gleichzeitig betonte er, wie sehr ihn die Rahmenbedingungen in Forstern beeindruckt hätten: Vor allem die gelebte Ehrenamtlichkeit im Verein, die er als echtes Alleinstellungsmerkmal in der Bayernliga bezeichnet, sowie das betriebsame und engagierte Funktionärsteam hätten seine Arbeit geprägt. Dieses Team empfehle er seinem Nachfolger ausdrücklich weiter.

Sportlich blickt Strehlow zuversichtlich in die Zukunft des FC Forstern. Die Kader der ersten und zweiten Frauenmannschaft würden deutlich breiter aufgestellt sein, sodass ein erneuter Spielermangel nicht mehr zu befürchten sei. Die Verantwortlichen des Vereins hätten das Trainerteam nach eigener Darstellung „nur zu gerne“ in die neue Saison mitgenommen. Der Abschied falle schwer, teilte der Verein mit.

Kader soll breiter aufgestellt werden

Gleichzeitig stellt der Verein die Weichen für die Zukunft: Neuer Cheftrainer der Frauen 1 wird zur kommenden Saison Herbert Schötterl. Forstern setzt dabei „auf einen ausgewiesenen Fachmann mit langjähriger Erfahrung im bayerischen Fußball“.

Und der neue Coach ist heiß auf den neuen Club: „Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe beim FC Forstern. Es gibt nicht alte und junge Trainer – nur gute und weniger gute. Ich werde alles dafür tun, die Mannschaft weiterzuentwickeln und gemeinsam Erfolge zu feiern“, so der 71-Jährige.

Schötterl war von 1973 bis 1983 als Torhüter in der dritten und vierten Liga aktiv und wechselte anschließend ins Trainerfach. Von 1989 bis 2013 arbeitete er als Trainer in der Regionalliga und Landesliga im Raum Nürnberg. Parallel dazu war er von 2002 bis 2006 als DFB-Stützpunkttrainer und Konditionstrainer tätig und wirkte von 2004 bis 2017 an der Eliteschule des Fußballs in Nürnberg mit.

Fachlich ist der neue Coach laut Vereinsangaben bestens qualifiziert: Er verfügt seit 2007 über die A-Lizenz, besitzt seit 2011 die Torwarttrainer-DFB-Leistungslizenz und hat ein Studium in Sport und Deutsch an der Universität Erlangen abgeschlossen.

Der FC Forstern sieht in Schötterl den richtigen Impulsgeber, um die Bayernliga-Frauen sportlich weiterzuentwickeln und nachhaltig zu stabilisieren.