FC Forstern hofft trotz Personalsorgen auf das Ende der Durststrecke

– Foto: Karl-Heinz Hönl

Seit vier Spielen wartet der FCF auf einen Sieg. Gegen Weinberg könnte die Wende gelingen. Doch Trainer Strehlow muss erneut improvisieren.

Seit vier Spieltagen warten die Kickerinnen des FC Fostern auf einen Sieg. Doch das könnte sich an diesem Samstag (16 Uhr) im Auswärtsmatch beim SV 67 Weinberg 2 ändern. Die letzten vier direkten Duelle wusste die FCF-Auswahl jeweils ohne einen einzigen Gegentreffer für sich zu entscheiden.

Hinzu kommt, dass die SVW-Reserve jüngst vor allem auf heimischem Rasen schwächelte. Trotzdem waren aber auch knappe Ergebnisse wie gegen die Würzburger Kickers (1:2) dabei. Vermutlich wird es also auf ein Duell auf Augenhöhe hinauslaufen – zumindest ist das die Hoffnung von FCF-Coach Jan Strehlow, der bis zum Saisonende kaum noch mit einer Verbesserung der angespannten personellen Lage rechnet. So könnten Yanica Moritz und Olivia Trauttmansdorff künftig zwar wieder vollends einsatzfähig sein, zuletzt verletzte sich Johanna Kink jedoch bei ihrer Rückkehr.