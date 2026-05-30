FC Forstern hat am letzten Spieltag seine weiteste Anreise

Letzter Spieltag in Forstern - gibt es einen tollen Saisonabschluss? – Foto: Karl-Heinz Hönl

1. FFC Hof – FC Forstern (Sa., 16 Uhr): Der Mannschaft von Trainer Jan Strehlow steht zum Abschluss die längste Auswärtsfahrt bevor. Strehlow erwartet dabei „einen angriffslustigen Gegner“. Hof steht in der Rückrundentabelle zwar auf Platz drei, jedoch holte der FFC in den letzten vier Spielen nur einen Punkt.

Zuletzt gegen Stern München (0:0) konnte man seit langem wieder zu Null spielen, „aber es war nicht das erhoffte Topspiel, wo beide Mannschaften verbissen um den Sieg gekämpft haben. Die meisten Entscheidungen rund um den Aufstieg und Abstieg in der Liga sind durch, und auch wegen Personalnot werden die Auftritte immer kraftsparender“, bilanziert Strehlow. Er hofft auf ein Spiel, bei dem „man den Zuschauern noch etwas bieten kann“.Tipp: 3:1 für Forstern