FC Forstern hadert mit Schiri: Tor zählt nicht – 0:0 gegen Stern München

Voller Einsatz, trotzdem nur ein Remis: Veronika Auer (M.) und Yvonne Dengscherz (r.) vom FC Forstern gegen Meike Scharm vom FC Stern München. – Foto: Christian Riedel

Der FC Forstern kommt im Heimspiel gegen den FC Stern München nicht über ein 0:0 hinaus. In der 69. Minute pfeift der Schiedsrichter ein vermeintliches Tor von Veronika Auer wegen Abseits ab.

Ginge es nach Forsterns Co-Trainer Stefan Bergmoser, hätte seine Mannschaft im finalen Heimmatch gegen den FC Stern München einen Sieg verdient gehabt. Am Ende kamen die Gastgeberinnen allerdings nicht über ein torloses Remis hinaus, wobei der Übungsleiter mit einer vermeintlichen Fehlentscheidung des Schiedsrichters haderte.

Von Beginn an zeigten die Forsternerinnen, dass diesmal mit ihnen zu rechnen war: „Wir sind in der ersten Halbzeit gut reingekommen“, bestätigte auch Bergmoser. Von der Taktik der Gäste wurde der FCF aber überrascht: Die Münchnerinnen hätten im Kampf um den Vizemeistertitel eine Vorentscheidung herbeiführen können, zogen sich stattdessen aber tief hinter die Mittellinie zurück und beschränkten sich aufs Kontern. Entsprechend hatte die kampfstarke Heimelf, die viele Ballgewinne im Pressing verzeichnete, in puncto Spielanteile klar die Nase vorn. „Nur im letzten Drittel haben wir’s unnötig kompliziert gemacht.“

In der zweiten Hälfte nahm die Partie Fahrt auf. Auf zwei Halbchancen über Yvonne Dengscherz folgten einige Distanzschüsse von Veronika Auer, die auch an der anschließenden Dreifachaktion beteiligt war. Letztlich konnte eine Freistoßflanke von Franziska Stimmer gerade noch zur Ecke geklärt werden, die Auer daraufhin direkt aufs Tor brachte. Doch erneut lenkte die Münchner Schlussfrau die Kugel in höchster Not über den Kasten. Der zweite, abermals direkte Eckball von Julia Obermeier streifte derweil den Querbalken.

Spielentscheidend sei dann allerdings eine Situation in der 69. Minute gewesen, so der Trainer. Nach einem Steckpass von Julia Engstler netzte Auer überlegt zur Führung ein. Aus Sicht des Unparteiischen, der den Angriff laut dem Forstern-Coach wohl nur von hinten gesehen hatte, handelte es sich jedoch um einen Abseitstreffer. „Das war natürlich besonders bitter“, ärgert sich Bergmoser. Denn: „Das hätte meiner Meinung nach das Siegtor sein müssen.“ Die gegnerische Mannschaft blieb offensiv schwach. FCF-Keeperin Lily Koch war lediglich in einer Eins-gegen-eins-Situation kurz vor Schluss wirklich gefordert.

Reserve muss Spiel absagen

Am Ende hat es doch nicht gereicht: Trotz großer Bemühungen konnte Michael Kiefer, Trainer der Forsterner Reserve, für das Gastspiel seiner Elf bei der SpVgg Röhrmoos keine Mannschaft stellen. „Wir haben versucht, eine wettbewerbsfähige Truppe zusammenzubekommen, und wollten auch wirklich spielen“, so der Übungsleiter. Aber gleich mehrere Akteurinnen des personell ohnehin dünn besetzten Kaders seien nicht rechtzeitig fit geworden. Man habe sich daher für eine kurzfristige Absage entschieden – auch, um nicht noch schwerere Verletzungen zu riskieren.