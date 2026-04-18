FC Forstern empfängt Nürnberg 2 mit verbessertem Kader

FC Forstern gegen TUS Bad Aibling – Foto: Christian Riedel

Ebenfalls in die Karten spielt dem Übungsleiter, der am Wochenende ohne seinen Co-Trainer Stefan Bergmoser auskommen muss, die deutlich verbesserte Kadersituation. Durch die Rückkehr von Julia Ruckdeschel und Madeleine Maliha stehen dem 37-Jährigen nämlich 16 Kickerinnen aus dem Kader der ersten Mannschaft zur Verfügung. „Das heißt, wir dürfen auch athletisch nach vorne agieren und müssen nicht viel zurückhalten und Ressourcen sparen“, bestätigt Strehlow, dem im Vergleich zum 1:0-Erfolg gegen den direkten Konkurrenten FC Würzburger Kickers einzig Katia Ludwig Lasa fehlen wird.

Knapp fünf Wochen sind seit dem Forsterner 5:3-Sieg im Nachholspiel beim 1. FC Nürnberg 2 vergangen. Doch schon an diesem Samstag ab 16 Uhr treffen die beiden Bayernligisten erneut aufeinander, wobei FCF-Coach Jan Strehlow nicht nur aufgrund der Tabellensituation auf einen weiteren Dreier hofft. Schließlich könnte seine aktuell zweitplatzierte Elf diesmal zusätzlich vom Heimvorteil profitieren.

FC Forstern trifft auf junge Nürnbergerinnen

In punkto Leidenschaft und Kampfgeist sollte die FCF-Auswahl dann allerdings nicht ein „Mü“ nachlassen – insbesondere, um den jungen, angriffslustigen, aber gleichwohl oft im „Graubereich des Erlaubten“ handelnden Nürnbergerinnen zu keiner Zeit das Gefühl zu geben, dass etwas zu holen sei. „Da muss man wie immer gegenhalten und natürlich erst recht mit dem Altersunterschied“, weiß der Forsterner.

Als Grundlage dafür brauche es jedoch ein diszipliniertes Arbeiten im Kopf, zumal die FCN-Reserve zuletzt ein knappes Ergebnis nach dem anderen einfahren konnte. Strehlow: „Also gilt es auch hier wieder, über 90 Minuten wachsam zu sein. Erst zwei Tore Abstand sollten für Ruhe im Spiel sorgen.“Tipp: 3:2 für den FCF.