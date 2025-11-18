FC Forstern dreht Rückstand gegen Hof – Auer trifft doppelt

„Wir haben mal wieder einen Rebound geschafft“, meinte Jan Strehlow. Für seine Forsterner Fußballerinnen frei aus dem Basketball übersetzt heißt das: Auf die 0:3-Schlappe beim FC Stern in der Vorwoche zeigte der Bayernliga-Zweite nun zuhause gegen den bis dato Fünften 1. FFC Hof eine solide Leistung, die mit einem 3:1 belohnt wurde. Und das nach zwischenzeitlichem Rückstand.

Für beide Teams, die mit einigen Ausfällen zu kämpfen haben, war das Spiel auf tiefem Geläuf in doppelter Hinsicht kräftezehrend. Also war Strehlows Devise: Ballbesitzfußball statt zu viel Laufarbeit. „Das ist uns gut gelungen.“ Dazu hätten Torhüterin Lily Koch und die Innenverteidigung „weit mehr kommandiert als sonst“. Aus dieser „verbalen Kraft heraus“ sei sein Team strukturiert aufgetreten und habe mehr Spielanteile verzeichnet als Hof.

Beide Teams hatten im ersten Durchgang einige Chancen, eine davon Forsterns Franzi Stimmer, die alleine vor Torhüterin Anne-Marie Ulliac diese anschoss (17.). Der Schock in der 27. Minute: Hofs Kiara Kilbey setzte sich über außen schön durch, zog in den Strafraum und überwand Koch, die zwar den Ball noch erreichte, aber nicht ausreichend, um das Gegentor zu verhindern.

„Davon haben wir uns nicht beirren lassen. Wir sind wie so ein angeschlagener Boxer, der den Gegner dann doch noch ausknockt“, freute sich Coach Strehlow. In der 33. Minute verpasste Yvonne Dengscherz noch eine Hundertprozentige. Sieben Minuten später kam Veronika Auer dann aber ins Eins gegen Eins mit Ulliac und überwand diese. Und nur zwei Minuten drauf war das Spiel gedreht. „Eine unserer Einwurftechniken hat mal funktioniert“, befand Strehlow. Stimmer verlängerte einen hohen Einwurf per Kopf, Auer verwertete den Ball sehenswert, tanzte Keeperin Ulliac aus und schob ein.

Julia Obermeier trifft traumhaft zum 3:1-Endstand für den FC Forstern

Das 3:1 nach einer Stunde besorgte dann Julia Obermeier: Ein langer Ball aus dem Mittelfeld von Johanna Kink auf Obermeier, die sich als Sechserin nach vorne gestohlen hatte. Sie nahm den Ball mit dem ersten Kontakt runter und schob ihn mit dem zweiten unhaltbar links unten ins Netz. „Das war Weltklasse“, freute sich Strehlow.

Hof hatte noch Gelegenheiten, nutzte diese aber nicht. In der 90. Minute hätte Forstern für Strehlows Geschmack einen Elfmeter bekommen müssen, was aber nicht der Fall war und so „die Schirileistung unterstrich“. Doch das war zu verschmerzen.