FC Forstern blamiert sich gegen das Schlusslicht TSV Schwaben Augsburg

FC Forstern gegen FC Ruderting – Foto: Christian Riedel

Dabei fehlte es ähnlich wie in den Vorwochen sowohl athletisch als auch kadertechnisch an „allen Ecken und Enden“, zumal sich mit Viola Leibold beim Aufwärmen kurzfristig noch eine weitere Spielerin verletzte. „Und genau das ist der Grund dafür, warum wir für die Rückrunde keine sportlichen Ziele mehr haben“, fasst der Übungsleiter zusammen.

„Das war das dritte Punktspiel, in dem wir gezeigt haben, dass wir massive Probleme haben. Nur bisher hat der sportliche Erfolg überdeckt, wo wir stehen“, erklärt FCF-Trainer Jan Strehlow, dessen Mannschaft zu Gast beim TSV Schwaben Augsburg nun allerdings das Glück verlassen hat. So unterlagen die Forsternerinnen dem bis dato noch sieglosen Ligaschlusslicht mit 1:2 Toren.

Trotzdem hätte seine Auswahl das Duell bei den vor allem mit langen Bällen agierenden Augsburgerinnen nicht verlieren müssen – auch, wenn Letztere diesmal einfach den besseren Start erwischt hatten. Die Heimelf profitierte von den wiederholten individuellen Fehlern der Forsterner Fußballerinnen und ging in Folge eines Ballverlustes an der Mittellinie durch Lotta Edelmann sogar in Führung (28.). Auf Seiten des FCF dauerte es derweil bis in die 38. Minute, ehe Julia Obermeier für die erste erwähnenswerte Strafraumaktion sorgte: Die Kapitänin zimmerte einen Freistoß von der Sechzehnerkante zwar in die Mauer, dort prallte das Leder dann aber am Ellenbogen einer Kontrahentin ab. Den Strafstoß versenkte Obermeier gewohnt souverän zum Ausgleich.

Allgemein hat man laut Strehlow jedoch zu keiner Zeit gemerkt, dass hier der Zweitplatzierte gegen den Tabellenletzten der Bayernliga auf dem Rasen stand. Denn in Halbzeit zwei kam weiterhin kaum ein Spielfluss zustande. Mit Ausnahme zweier Einzelaktionen von Vera Funk sowie einer Großchance von Yvonne Dengscherz, die den Ball aus kurzer Distanz über den Kasten lenkte, blieben klare Möglichkeiten aus. Auszeichnen konnte sich deshalb einzig FCF-Keeperin Lily Koch, die ihr Team durch eine Glanzparade im direkten Duell mit zwei TSV-Akteurinnen im Spiel hielt.

An den nächsten Abschluss der fortan kampfstarken Truppe aus Augsburg sollte die 21-Jährige dann allerdings nicht mehr ganz herankommen. Ein Schuss von Klara Schneider aus knapp 16 Metern schlug im linken unteren Eck ein (78.). „Da waren wir in der Rückwärtsbewegung viel zu träge und zu langsam“, ärgert sich der 37-jährige Coach, der in Zukunft noch mit einigen schwierigen Partien rechnet.