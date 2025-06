FC Flammersbach bleibt B-Ligist

Haiger. Der FC Flammersbach hat seinen Platz in der Fußball-B-Liga Dillenburg verteidigt. Am Dienstagabend beendete die Mannschaft mit einem 2:1 (0:0)-Heimsieg über die SSG Breitscheid II die Relegationsspiele im Fußballkreis Dillenburg erfolgreich. Wie Breitscheid II muss auch der zweite C-Liga-Herausforderer SSV Sechshelden II in der Spielzeit 2025/2026 einen neuen Anlauf nehmen, um den Aufstieg zu schaffen.