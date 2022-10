FC Finsings Co-Trainer analysiert: „Die erste Halbzeit war eine Voll-Katastrophe“ Finsing ist Tabellenletzter

Alarm in Finsing: Dort leuchtet seit gestern die rote Laterne der Fußball-Bezirksliga Ost.

Finsing – Die Mannschaft von Trainer Bernd Häfele unterlag am Sonntagnachmittag beim SV Saaldorf 0:4 und musste das bisherige Schlusslicht SB Rosenheim vorbeiziehen lassen, das mit einem 6:1 gegen den SV Waldperlach am zwölften Spieltag den ersten Saisonsieg unter Dach und Fach brachte. Für die Finsinger war es die sechste Niederlage im sechsten Spiel auf des Gegners Platz – der Auswärtsfluch ist also weiter ungebrochen.

„Die erste Halbzeit war eine Voll-Katastrophe, Saaldorf hat von vier individuellen Fehlern von uns profitiert“, so Co-Trainer Stefan Gasda, der schon in der 9. Minute ein Eigentor produzierte: „Nach einem Fehlpass laufen zwei Spieler allein auf unser Tor zu, der Ball wird quergelegt, ich muss hinlangen und der Ball ist drin.“ Ein denkbar ungünstiger Start für den Aufsteiger, wobei die Gäste auch in der Folge völlig von der Rolle waren.

Und so dauerte es auch nur bis zur 22. Minute, ehe die Gastgeber den zweiten Treffer nachlegten: Nach einem Fehlpass der Finsinger Mannen im Zentrum schaltete die Mannschaft von Trainer Pascal Ortner blitzschnell um, und Michael Hauser, der schon am ersten Treffer maßgeblich beteiligt war, erzielte seinen neunten Saisontreffer.