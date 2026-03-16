FC Finsing verteidigt die Tabellenspitze – Berglern siegt erneut Kreisklasse Freising von Matthias Spanrad · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

FC Lengdorf - Kirchdorf – Foto: Hermann Weingartner

Der FC Finsing bleibt an der Spitze der Kreisklasse. Auch Berglern holte wichtige Punkte im Abstiegskampf gegen Moosburg.

FCA Unterbruck – FC Finsing 1:4 (1:2) – Heuer soll’s endlich klappen mit der Bezirksliga-Rückkehr der Finsinger. Zumindest der erste Spieltag nach der Winterpause verlief vielversprechend. Mit dem deutlichen Erfolg sicherten sie ihren Platz an der Sonne ab. „Am Ende haben wir verdient gewonnen“, sagte Trainer Thomas Bonnet. „In Summe war das Spiel aber schon eng, wobei wir mehr Anteile hatten und Unterbruck weitestgehend kontrollieren konnten.“ Finsing schoss auch zum richtigen Zeitpunkt die Tore – wie Florian Hölzl, der nach einem langen Ball zur Führung traf (8.). Unterbruck egalisierte zunächst. Nach einem schönen Mittelfeld-Solo schloss Florian Sirtl aus 20 Metern zum 1:1 ab (38.). Doch der FCF legte noch vor der Pause nach. Nach einem unnötigen Sirtl-Foul an Sebastian Schätzl verwandelte Fabian Kövener den fälligen Elfmeter zum 2:1 (42.). Durchgang zwei gehörte dann immer mehr den Gästen, zudem fielen die Tore zum idealen Zeitpunkt. Erst hatte sich Christian Rickhoff über rechts gut durchgesetzt, im Zentrum schloss Philipp Toll für den Tabellenführer ab (51.). Und nur Minuten später gab’s erneut Elfmeter, den wieder Kövener sicher verwandelte (58.). FC Moosinning 2 – BC Attaching 1:2 (1:0) – Auch nach der Winterpause schaffen es die Reserve-Kicker des FCM vorerst nicht ins gesicherte Mittelfeld. Auch gegen Attaching mussten die Gastgeber am Ende eine knappe, auch vermeidbare Niederlage hinnehmen. „Wir haben uns die Gegentore selbst reingelegt, es wäre mehr drin gewesen“, musste Spielertrainer Manuel Gröber zugeben. Dabei waren die Hausherren gut in die Partie gekommen und im ersten Durchgang – mit Rückenwind – das bessere Team, das auch in Führung ging. Nach einem Freistoß von Elias Faust aus dem Halbfeld nickte Johannes Bauer zum 1:0 ein (38.). Doch dann schlug der BCA nach dem Seitenwechsel zurück. Vor dem 1:1 profitierte die Fürst-Elf davon, dass sich Moosinnings Keeper und ein Verteidiger nicht einig waren, Leon Klingseisen staubte ab (51.). Und nur Minuten später segelte ein Freistoß von Nico Franke an Freund und Feind vorbei und wurde noch leicht zum 2:1 abgefälscht (57.). Zu allem Überfluss vergab Maximilian Reisinger dann noch die große Chance zum 2:2.

FC Moosburg – SV Eintracht Berglern 1:3 (1:0) – Diese Woche könnte noch Gold wert sein für die Berglerner Kicker. Vor einer Woche gab’s den deutlichen Sieg im Kellerduell gegen den FC Eitting, nun holten sie die nächsten Big Points. „Wir sind glücklich“, jubelte SVE-Sprecher Stefan Zott: „Wenn wir weiter an unseren Hausaufgaben arbeiten, dann kommen wir zu unseren Punkten.“ Zunächst allerdings geriet die Eintracht in Rückstand. Nach einer weiten Flanke stand Maximilian Denteler am langen Pfosten völlig frei und nickte zum Moosburger 1:0 ein (13.). Daran hatte Berglern zu knabbern, zumal Moosburg eine weitere Großchance zum 2:0 vergab. In der Pause stellte die Eintracht um, trat jetzt aggressiver auf – und drehte binnen weniger Minuten die Partie. Nach einem Wastian-Steckpass traf Thomas Schmid zum Ausgleich (63.), ehe Berglerns Goalgetter nur Minuten später eine ganz feine Einzelaktion mit dem 2:1 vergoldete (65.). Den Sack zuschnüren konnten die Gäste kurz vor Schluss. Nach einem Steckpass von Georg Meier war Lucas Wastian auf und davon zum 3:1 (83.). Kurz zuvor hatte sich Moosburg mit einer gelb-roten Karte für Mihai Raducanu selbst dezimiert (77.). FC Lengdorf – SC Kirchdorf 4:3 (3:1) – Es war ein vogelwildes Spiel, das die Zuschauer in Lengdorf sahen. „Hauptsache gewonnen“, fasste es FCL-Sprecher Matthias Holzner zusammen, „aber in der Summe war’s schon verdient“. Vor allem im zweiten Durchgang ließen die Hausherren keine Zweifel mehr am sechsten Saisonsieg, waren insbesondere bei Standards brandgefährlich. Alle vier Tore fielen nach ruhenden Bällen. Michael Ortner brachte den FCL im Nachschuss in Führung, nachdem der Ball nach einer Ecke an der Latte gelandet war (7.). Kirchdorf glich durch Samuel Nierhaus nach einem Doppelpass mit Thomas Hadler aus (31.). Doch noch vor dem Seitenwechsel lag Lengdorf wieder vorn. Eine Fischer-Freistoßflanke drückte Maximilian Mayer über die Linie (39.). Wenig später patzte Kirchdorf bei eigenem Einwurf, am Ende schloss Bastian Fischer zum 3:1 ab (47.). Simon Nußrainer schraubte die Führung per Kopf auf 4:1. (51.). Doch die Gäste wollten nicht kleinbeigeben und kamen in der turbulenten Schlussphase noch heran. Erst staubte Moritz Buchholz nach einem Torwart-Abpraller zum 2:4 ab (73.), dann stellte Emircan Tiryaki auf 3:4 (92.). Zudem kassierten Lengdorf (Rot für Fischer, 88.) und Kirchdorf (Gelb-Rot Philip Czypull, 90.+4) in der Schlussphase je einen Platzverweis.