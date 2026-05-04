FC Finsing vergeigt die Tabellenführung - Eitting schockt Berglern Kreisliga von Matthias Spanrad · Heute, 11:51 Uhr · 0 Leser

Hatte jede Menge zu tun: Finsings Keeper Niklas Weiß hier gegen Moosens Maxi Bauer (5.v.l.). – Foto: Dominik Findelsberger

Der FC Finsing strauchelt weiter und rutscht auf Rang drei ab. Moosinning II kassiert eine herbe 0:6-Klatsche gegen Kranzberg.

Wird das noch was mit dem Klassenerhalt? Gegen den SV Kranzberg kassierte der FC Moosinning 2 jedenfalls eine herbe 0:6-Klatsche. Währenddessen strauchelt der FC Finsing weiter, spielte auch beim SC Moosen nur 2:2 – und musste die Tabellenführung an den TSV Allershausen abgeben. Gestern, 15:00 Uhr SC Moosen/Vils SC Moosen/Vi FC Finsing FC Finsing 2 2 Abpfiff SC Moosen – FC Finsing 2:2 (0:1): Was ist nur bei den Finsinger Kickern los? Auch in Moosen kamen die Bonnet-Mannen nicht über ein Unentschieden hinaus, das dritte in den letzten sechs Spielen – und mussten damit die Tabellenführung nun endgültig an den TSV Allershausen abgeben, rutschten sogar auf Rang drei ab. Doch Trainer Thomas Bonnet wollte sich hinterher gar nicht groß ärgern, war man doch beim Team der letzten Wochen zu Gast. Zudem war es „wichtig, dass wir endlich wieder alles reingeworfen haben“. Bonnet war also zufrieden mit der Leistung seines Teams, nur halt nicht mit dem Ertrag. Ärgerlich auch: Finsing lag zweimal vorn, Moosen egalisierte jeweils.

Etwa nach einer guten Viertelstunde, nach einer Dirscherl-Ecke, hatte Fabian Kövener eingenickt (18.). Doch der SC kam zurück. Nach einem langen Ball sah die FC-Verteidigung nicht gut aus, Maxi Bauer traf per Kopf (52.). Doch wieder lag bald Finsing vorn, Christian Richhoff zirkelte das Leder in bester Toni-Kroos-Manier ins lange Eck (67.). Moosen war dann sogar nur noch zu zehnt nach einer Gelb-Roten für Tobias Graf (75.). Zum erneuten SC-Ausgleich traf in Unterzahl jedoch wieder Bauer, erneut per Kopf nach einer Breu-Flanke (78.). Am Ende hatten beide Chancen auf den Sieg: Stefan Denk aus vier Metern für die Hausherren, Felix Loskot für den alten Tabellenführer. SC-Coach Breu war zufrieden, freute sich freilich auch ein wenig, den Tabellenführer vom Thron gestoßen zu haben. „Das war ein cooles Spiel, das Unentschieden geht in Ordnung.“

FC Moosinning 2 – SV Kranzberg 0:6 (0:5): Können die Moosinninger Reserve-Mannen sich schon mindestens auf die Relegation einstellen? Aktuell jedenfalls sieht’s nicht danach aus, als würde die Gröber-Elf das Ruder noch herumreißen. Gegen das Top-Team aus dem Ampertal fingen sich die Gelb-Schwarzen eine herbe Klatsche ein. Die Niederlage war „verdient, auch in der Höhe“, musste Spielertrainer Manuel Gröber zugeben. Beim SVK trafen dagegen zwei Spieler am Samstag jeweils dreifach. Zunächst jedoch hatten die Moosinninger viel Pech, bei einem Lattentreffer von Stefan Flötzinger und bei zwei Elfmeterentscheidungen. Dann aber drehten die Gäste immer mehr auf und hatten die Partie schon zur Pause entschieden. Bastian Walter sorgte zunächst mit einem feinen Solo gegen zwei Verteidiger für die Führung (7.), ehe Thomas Kopp doppelt nachlegte, erst mit einem Elfmeter nach Foul von Maximilian Reisinger an Julian Gehbard (10.) und dann im Zentrum nach einem butterweichen Pass von außen (32.). Noch einmal Walter (35.) und wiederum Kopp (45.), die beide einen feinen Spielzug veredeln durften, sorgten bereits zur Pause für deutliche Verhältnisse. Nach dem Seitentausch konnte es Kranzberg ruhiger angehen lassen, erneut Kopp mit einem 20-Meter-Freistoß (53.) machte aber das halbe Dutzend voll. „Wir haben schwach verteidigt und es Kranzberg auch zu einfach gemacht“, urteilte Gröber weiter.

FC Lengdorf – TSV Allershausen 1:3 (0:1): Wird das nochmal knapp? Mittlerweile schrumpft das lange komfortable Punktepolster der Lengdorfer Kicker immer weiter. Am Sonntag nun hatten die Hausherren dem neuen Tabellenführer aus dem Ampertal nichts entgegenzusetzen und verloren auch in der Höhe verdient. Dabei hatte es zunächst noch ganz gut ausgesehen für die Hausherren: Janis Kratzl hatte die Allershauser zwar früh in Führung gebracht, nach feiner Vorarbeit von Thomas Ostermaier (9.). Doch Lengdorf meldete sich kurz nach dem Wiederanpfiff zurück. Spielertrainer Bastian Fischer war allein auf Keeper Marcel Zach zugelaufen (51.). Nun tat Allershausen jedoch das, was ein Topteam in einer solchen Situation macht: Die Gäste schalteten einfach einen Gang hoch und hatten die Partie bald wieder auf ihre Seite gezogen und gewannen am Ende „schon verdient“, wie es deren Spartenchef Philipp Jordan kommentierte. Erst traf Luca Rothamer aus 15 Metern per Kopf, FC-Keeper Matthias Besser hatte jedoch auch keine gute Figur abgegeben und den Ball massiv unterschätzt (72.). Und nur Minuten später machte Dario Turkman, den Alex Christophersen mustergültig bedient hatte, den Deckel drauf (78.). Und FC-Sprecher Matthias Holzner war enttäuscht. „Sehr unglücklich. Das Spiel darfst du nicht verlieren.“

TSV Wartenberg – TSV Nandlstadt 3:3 (1:1): Noch stehen die Wartenberger Kicker über dem Strich. Noch. Denn auch im Kellerduell konnten die Strogen-Kicker nicht die nötigen Akzente setzen und mussten am Ende sogar froh sein, überhaupt einen Zähler geholt zu haben. „Über 90 Minuten waren wir die dominante Mannschaft, wir haben aber zu viele Geschenke verteilt und nicht energisch verteidigt“, analysierte Spielertrainer Mario Simak. Das Match in Wartenberg ging hin und her, beide Teams hatten Aktien darin, die Partie für sich zu entscheiden. Zunächst waren die Hausherren mit einem abgefälschten Schuss von Christian Angermaier aus 16 Metern in Führung gegangen (20.). Doch Nandlstadt egalisierte bald, Johannes Gerspeck hatte abgestaubt (30.). Dann lagen die Gäste, erneut durch Gerlspeck nach einem Tafelmaier-Steckpass, vorn (61.), ehe nun Wartenberg ausglich: Maximilian Härtl war ab dem Mittelfeld nicht zu stoppen (79.). Am Ende wurde es dann ganz bitter für die Gäste, denn schon in der Nachspielzeit traf erneut Gerlspeck nach einem Tafelmaier-Pass zum 3:2 (90.+3). Doch die Freude hielt nicht lange, bei der letzten Aktion schliefen die Blau-Schwarzen bei einem schnell ausgeführten Freistoß, am Ende konnte erneut Härtl abschließen (90.+6).