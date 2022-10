FC Finsing kann durch dritten Saisonsieg rote Laterne abgeben Feier mit Goaßmassn und rohen Eiern

Befreiungsschlag für den FC Finsing am 13. Spieltag der Bezirksliga Ost: Die Mannschaft von Trainer Bernd Häfele setzte sich am Freitagabend 2:1 gegen Mitaufsteiger TSV Peterskirchen durch.

Finsing – Dadurch gab der FCF Rote Laterne ab und ist nach dem dritten Saisonsieg wieder in Schlagdistanz zum unteren Mittelfeld. „Das war einfach nur enorm wichtig“, freute sich Co-Trainer Stefan Gasda nach einem Spiel mit zwei verschiedenen Halbzeiten.Die erste Chance gehörte zwar den Hausherren, doch Andre Huber scheiterte an Gästekeeper Markus Mittermaier. Das rächte sich, denn in der 9. Minute verlängerte Mittelstürmer Martin Mayer einen weiten Ball auf Florian Rudholzner, der aus spitzem Winkel zur Führung für Peterskirchen traf.

Das körperlich starke Gästeteam von Daniel Winklmaier wirkte in der Folge sehr präsent und drückte auf den zweiten Treffer. „Das war eine sehr umkämpfte Halbzeit, bei der wir etwas Glück hatten, dass wir mit nur einem Tor Rückstand in die Pause gekommen sind“, gestand Gasda, der mit Häfele das Team in der Pause neu einschwor: „Wir haben noch mal genau besprochen, welche Räume wir bespielen wollen, das hat dann auch in der zweiten Halbzeit richtig gut geklappt.“

FC Finsing mit Erlösung in der 88. Minute: Siegtreffer war sehr umjubelt