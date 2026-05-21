FC Finsing gibt Aufstieg auf – Berglern brennt auf einen Derbysieg Nachbarderby im Tabellenkeller von Helmut Findelsberger · Heute, 09:55 Uhr · 0 Leser

Das Derby zwischen dem TSV Wartenberg und dem SV Eintracht Berglern wurde damals am Vatertag abgebrochen. – Foto: Alfred Brumbauer /FuPa

Das Kellerduell war am Vatertag nach einer Verletzung abgebrochen worden. Heute Abend um 20 Uhr steigt die Wiederholung vor erwartbar voller Kulisse.

Für drei Kreisligisten geht es heute Abend um wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Berglern brennt auf einen Derbysieg – Finsings Trainer Bonnet hat Hoffnung auf Aufstieg verloren FC Finsing – FC Moosinning 2 (19 Uhr): „Der Aufstiegszug ist abgefahren“, davon geht Finsings Trainer Thomas Bonnet zwei Spieltage vor Schluss nach drei Niederlagen sowie nur je einem Sieg und Remis aus den letzten fünf Spielen aus. „Jetzt ist es reine Charaktersache, und im letzten Heimspiel sind wir den Mädels, die den Kioskverkauf übernommen und uns zu jedem Auswärtsspiel begleitet haben, einen Sieg schuldig.“

Heute, 19:00 Uhr FC Finsing FC Finsing FC Moosinning Moosinning II 19:00 PUSH

Für FCM-Spielertrainer Manuel Gröber „ist Finsing zuhause immer noch eine Macht, wir dürfen sie nicht ins Rollen kommen lassen“. Gröber ist Realist: „Ein sicherer Tabellenplatz ist schon ein Stück entfernt.“ Für ihn zählt vor der vorgezogenen Partie des vorletzten Spieltags, „erst mal den Relegationsplatz zu verteidigen“. Tipp: 1:2 TSV Wartenberg – SV Eintracht Berglern (20 Uhr): Am Vatertag hatte diese Partie des 23. Spieltags vor 350 Zuschauern wegen der Verletzung von TSV-Spieler Romeo Pluntke zur Pause abgebrochen werden müssen. Die beiden Nachbarn haben sich vergangenen Spieltag mit Siegen in Stellung gebracht für dieses Nachbarderby im Tabellenkeller. „Bei uns ist leider die Ausfallliste noch einmal um zwei Spieler länger geworden, und für die Bank werden wir den einen oder anderen aus der A-Jugend rekrutieren“, berichtet TSV-Spielertrainer Mario Simak.

Heute, 20:00 Uhr TSV Wartenberg Wartenberg SV Eintracht 60 Berglern SV Berglern 20:00 PUSH