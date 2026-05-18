FC Finsing geht die Luft aus - FC Eitting steigt ab Kreisliga von Matthias Spanrad · Heute, 11:42 Uhr · 0 Leser

Einen wichtigen Derbysieg feierten die Wartenberger um Tim Schmolmann (M.) Maximilian Härtl (l.) und Hannes Schmidt (r.) gegen Absteiger Eitting und Florian Neudecker (2.v.l.) und Patrick Biener (2.v.r.). – Foto: Dominik Findelsberger

Der FC Finsing unterliegt beim Kellerkind FC Moosburg und verpasst damit die Relegation zur Bezirksliga. Für den FC Eitting ist nach der 1:4-Niederlage im Derby gegen Wartenberg der Abstieg besiegelt.

War’s das schon? Der FC Finsing unterlag am Samstag auch beim FC Moosburg mit 3:4 und kann wohl nur noch von der Bezirksliga träumen. Big Points im Abstiegskampf gelangen dagegen dem FC Moosinning 2 mit dem 3:1 gegen den TSV Nandlstadt. Sa., 16.05.2026, 14:00 Uhr SC Moosen/Vils SC Moosen/Vi SC Kirchdorf 1971 SC Kirchdorf 6 1 Abpfiff

SC Moosen – SC Kirchdorf 6:1 (4:0) – Wohl dem, der eine solche Offensive hat. Und wohl dem, der solch nette Gäste hat. „Heute haben wir lauter große Fehler gemacht“, urteilte Kirchdorfs Trainer Andi Apold. Moosen wusste diese auszunutzen. Die SCM-Tormaschine läuft wie ein Schweizer Uhrwerk. Bereits nach einer Minute lag der Sportclub vorn. Nach einem eklatanten Fehler im Kirchdorfer Mittelfeld spielten die Blau-Gelben wieselflink. Am Ende traf Thomas Breu (1.). Maximilian Bauer nach einem Kirchdorfer Torwartfehler (13.), Dominik Slawny (23.) und Stefan Denk (36.) stellten noch vor der Pause auf 4:0. Dann jedoch gelang Bastian Winklhofer der Anschluss (61.). Und hätte Moritz Buchholz seine zwei Großchancen genutzt, wäre Kirchdorf vielleicht noch einmal hinbekommen. So aber besiegelten erneut Breu (71.) und Denk (75.) die deutliche Niederlage. „Das Match lag einfach auf unserer Seite, wir haben auch sehr diszipliniert gespielt“, bilanzierte SC-Coach Breu.

FC Moosburg – FC Finsing 3:2 (1:2) – Wer aufsteigen will, muss vor allem gegen die Abstiegskandidaten gewinnen. Doch zum Ende der Englischen Woche dürfte der Zug für die Finsinger Kicker abgefahren sein. Denn die knappe Niederlage in der Bonau schmerzt richtig. „Jetzt brauchen wir nicht mehr träumen“, gab auch FC-Coach Thomas Bonnet zu. „Jetzt ist klar, dass wir heuer nur noch zwei Spiele haben.“ Und keine Relegation. „Das war’s“, war Finsings Coach geknickt. Dabei machten die Gäste kein so schlechtes Spiel, dominierten vor allem Durchgang eins, woraus sie aber zu wenig Kapital schlugen. Timon Alar hatte Finsing per Eigentor nach einer Flanke in Führung gebracht (6.), Christian Lüttig egalisierte nach einem kläglichen Klärungsversuch aber bald (9.). Doch Finsing lag wieder vorn, Fabian Kövener drückte einen Schuss von Christian Rickhoff über die Linie (32.). Nach dem Wechsel übernahm Moosburg das Kommando und hatte die Partie bald gedreht: Erst nickte Lukas Bornemann nach einer Ecke völlig frei ein (46.), ehe Mihai Raducanu nach einer Flanke ebenfalls per Kopf traf (50.). Doch raus war Finsing noch nicht. Nach einem Doppelpass mit Leo Hölzl traf wieder Kövener zum 2:2 (77.). Den Punkt zunichte machte dann aber Karlo Rimac, der einen zu kurzen Hölzl-Rückpass erlief (86.).

FC Moosinning 2 – TSV Nandlstadt 3:1 (1:0) – Auch die Moosinninger Reserve kann Abstiegskampf. Nach zuletzt eher mageren Auftritten gelang der Elf von Spielertrainer Manuel Gröber ein wichtiger Sieg in diesem Kellerduell, der vielleicht schon zwischen Relegation und direktem Abstieg entschieden haben könnte. „Das war ein enorm wichtiger Sieg“, schnaufte der FC-Spielertrainer durch. „Das war heute in allen Mannschaftsteilen von Anfang bis Ende ein Super-Spiel.“ Die Führung resultierte dabei aus einem Eigentor: Alex Feichtmeier traf nach knapp einer halben Stunde per Kopf ins eigene Tor (23.). Für einen Aufreger sorgte dann das 2:0, ein Elfmeter von Maximilian Reisinger (69.). TSV-Spielertrainer Andi Buchberger hatte das Leder, weil er es im Aus sah, schnell zum Torwart geworfen. Nur: Einer der Linienrichter hatte was dagegen und gab das Signal für einen Handelfmeter. „Das ist Wahnsinn, so etwas habe ich noch nie erlebt“, echauffierte sich Buchberger über die Spielentscheidung. Endgültig der Deckel war dann wenig später drauf, Joker Thomas Auerweck erhöhte auf 3:0 (73.). Zu verschmerzen war da der Anschlusstreffer, Matthias Koeckeis hatte verkürzt (83.). Zu spät, am Ende freuten sich die Gelb-Schwarzen über diese wichtigen drei Punkte im Abstiegskampf.

FC Lengdorf – FCA Unterbruck 2:1 (0:1) – Das war’s nun auch rechnerisch! Schon ein wenig ins Schwitzen waren die Lengdorfer zuletzt gekommen, als die Ergebnisse ausgeblieben waren und es mit dem Klassenerhalt etwas knapp hätte werden können. Doch spätestens mit dem Sieg gegen den FCA ist die Sache jetzt durch. „Das war völlig verdient“, berichtete Sprecher Flo Fischer. Und dennoch: Auch dieses Mal mussten die Lengdorfer einem Rückstand hinterherlaufen. Markus Zacherl war im ersten Durchgang nach einem Steilpass die FCA-Führung gelungen. Doch Lengdorf fand in Durchgang zwei die zweite Luft und hatte die Partie relativ gut im Griff – auch, weil von Unterbruck nicht mehr viel kam. Erst schaltete Simon Nußrainer bei einem flinken Freistoß am schnellsten, während der FCA noch grübelte (55.). Dann traf Nußrainer auch noch zum 2:1 (66.). Damit können die Lengdorfer die letzten beiden Saisonspiele entspannt angehen.

SV Eintracht Berglern – BC Attaching 3:1 (1:1) – Auch die Eintracht aus Berglern kann das Saisonfinale ruhiger angehen nach diesem wichtigen Sieg – ausgerechnet gegen die seit der Winterpause noch ungeschlagenen Attachinger. „Das war hochverdient, wir haben das super gemacht“, lobte SVE-Sprecher Stefan Zott nach dem abgeklärten und spielerisch souveränen Auftritt. „Die Niederlage war hochverdient“, gab BCA-Trainer Stephan Fürst zu. Attaching war zwar die Führung gelungen, nach einem Foul hatte Leon Klingseisen vom Punkt getroffen (24.). Doch bereits der Strafstoß war aus Berglerner Sicht hochumstritten. Nur Minuten später egalisierte die Eintracht. Michael Faltermeier packte seinen Zauberfuß aus und schlenzte einen Freistoß aus 25 Metern ins Kreuzeck (26.). Auch dem 2:1 ging ein ruhender Ball voraus. Keeper Flo Ganslmeier passte in die Gasse, Thomas Schmid verwertete (63.). In der Schlussminute traf wieder Faltermeier per Freistoß aus 30 Metern zum 3:1 (90.).