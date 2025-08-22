FC Finsing feiert 2:0-Heimsieg

Am 1. Spieltag der neuen Saison dürfen sich die Fans auf ein packendes Fußballwochenende freuen. Den Auftakt macht am Samstag, den 23. August 2025, um 15:00 Uhr das Duell zwischen dem FC Finsing und dem FC Ampertal Unterbruck. Beide Teams wollen direkt ein Ausrufezeichen setzen und sich mit einem Sieg in der Tabelle positionieren.
Der Sonntag, 24. August 2025, verspricht ebenfalls spannende Begegnungen. Um 15:00 Uhr empfängt der SV Eintracht 60 Berglern den FC Moosburg – eine Partie, bei der sich beide Mannschaften viel vorgenommen haben. Parallel trifft der BC Attaching auf den FC Moosinning II, während der SC Kirchdorf 1971 den FC Lengdorf herausfordert.
Gleichzeitig stehen weitere interessante Matches an: Der FC SF Eitting empfängt den SV Kranzberg, und der TSV Nandlstadt trifft zu Hause auf den TSV Allershausen. Der SC Moosen/Vils misst sich zur gleichen Zeit mit dem TSV Wartenberg.
Mit diesen Partien verspricht der erste Spieltag gleich zum Auftakt viel Spannung, Leidenschaft und die ersten Weichenstellungen für die neue Saison.
Am Samstag empfing der FC Finsing den FC Ampertal Unterbruck und sicherte sich mit einem überzeugenden 2:0-Heimsieg drei wichtige Punkte. Rund 150 Zuschauer verfolgten die Partie unter der Leitung von Schiedsrichter Dominik Dersein aus Markt Schwaben.
Der FC Finsing übernahm von Beginn an die Kontrolle über das Spielgeschehen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Bonnet zeigte sich spielerisch überlegen und setzte den Gegner früh unter Druck. In der 35. Minute war es schließlich Christian Rickhoff, der nach einer sehenswerten Kombination für die verdiente 1:0-Führung sorgte.
Nach der Halbzeitpause blieb Finsing das dominierende Team. Trotz einiger Wechsel – unter anderem kamen Felix Loskot (55. Minute) und Stefan Jell (73. Minute) ins Spiel – hielt der FC Finsing das Tempo hoch. In der 72. Minute war es erneut Christian Rickhoff, der mit seinem zweiten Treffer des Tages den 2:0-Endstand besiegelte.
Der FC Ampertal Unterbruck, trainiert von Sepp Summerer, fand trotz kämpferischer Leistung kein Mittel gegen die kompakte Defensive der Gastgeber. Finsing blieb bis zum Abpfiff gefährlich und verdiente sich den souveränen Sieg.
Der FC Finsing präsentierte sich in Topform und dominierte das Spiel über weite Strecken. Matchwinner des Tages war zweifellos Christian Rickhoff mit seinen beiden Treffern. Die geschlossene Teamleistung und taktische Disziplin waren der Schlüssel zum Erfolg.