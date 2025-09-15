FC Falkenthaler Füchse mit sattem 7:3, Storkower SC wie entfesselt

In der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim und in der Ostbrandenburgliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
Oranienburger FC Eintracht 1901 II – SG Grün-Weiß Bärenklau 3:1
Oranienburgs Zweite zeigte sich von Beginn an hellwach. Mert Ahmedov stellte mit seinen Toren in der 20. und 43. Minute die Weichen früh auf Sieg. Nach dem Anschlusstreffer von Daniel Hirmke in der 60. Minute kam noch einmal Spannung auf, doch Dennis Dombert sorgte in der 81. Minute mit dem 3:1 für klare Verhältnisse. Bitter für die Gäste: In der 82. Minute sah Declan Nassar die Gelb-Rote Karte.
SG Einheit Zepernick 1925 II – FSV Fortuna Britz 90 5:2
Ein Offensivspektakel bekamen die Zuschauer in Zepernick zu sehen. Janne Lehr brachte die Gastgeber in der 22. Minute in Führung, doch Niclas Gorgas glich nur drei Minuten später aus. Danach spielte fast nur noch Zepernick: Theo Heinke (31.), Eric Woiton (52.), Cornel Platow (61.) und Sepp Kluge (65.) schossen eine komfortable Führung heraus. Kevin Domroes konnte für Britz in der 85. Minute nur noch Ergebniskosmetik betreiben.
TSG Fortuna 21 Grüneberg – FSV Bernau II 1:4
Die Gäste aus Bernau zeigten sich kaltschnäuzig. Patrick Hamel (21.) und Denis Kyyan (33.) sorgten für eine schnelle Führung. Nach dem Anschlusstreffer von Lukas Fröhlich in der 59. Minute keimte kurz Hoffnung in Grüneberg auf, doch Leon Jarnetzky (63.) und Laurence Lattner (87.) machten den Auswärtssieg perfekt.
SV Eintracht Bötzow – FC Kremmen 1920 3:4
Ein Derby, das alles bot: Tore, Dramatik und Emotionen. Bötzow legte furios los und führte nach Treffern von Niklas Schulz (6.) und Jannik Morten (9.) früh mit 2:0. Doch Kremmen schlug zurück: Patrick Breyer (26.) und Marvin Prien (36.) glichen aus, ehe Sascha Hergst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte per Foulelfmeter die Gäste erstmals in Führung brachte. Wieder war es Breyer (63.), der erhöhte, ehe Lennert Schwach in der 78. Minute noch einmal für Spannung sorgte. Am Ende blieb es beim umjubelten 4:3-Sieg für die Kremmener.
SV Grün-Weiß Bergfelde – SpG Lichterfelde/Finow 4:2
Die Hausherren erwischten einen Traumstart. Steven Schultz (7.) und Marcel Weihrauch (19.) brachten Bergfelde schnell mit 2:0 in Führung. Nick Lange verkürzte in der 21. Minute, doch erneut Weihrauch (31.) stellte den alten Abstand her. Ein Eigentor von Niklas Kohl (38.) brachte die Gäste noch einmal heran, ehe Emilio Mattner (45.) den 4:2-Endstand besorgte. Kohl musste in der 65. Minute zudem mit Gelb-Rot vom Feld.
SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 – FC Falkenthaler Füchse 1994 3:7
Ein torreiches Spektakel in Leegebruch! Max Schläwicke war mit vier Treffern (17., 44., 56., 77.) der überragende Mann. Robert Reimann (55.), Christopher Franz (71.) und Marlon Hilgert (88.) trugen sich ebenfalls für die Gäste in die Torschützenliste ein. Für Leegebruch traf Carsten Jäschke dreimal (63., 87., 90. Foulelfmeter), doch am Ende stand ein klares 7:3 für die Falkenthaler.
FSV Basdorf – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde III 1:0
Ein frühes Tor entschied die Partie: Pascal Bettge traf in der 10. Minute zum 1:0, das Basdorf bis zum Schlusspfiff leidenschaftlich verteidigte. Ahrensfelde III mühte sich vergeblich um den Ausgleich.
SV Glienicke/Nordbahn – Löwenberger SV 3:2
Die Gäste gingen in der 28. Minute durch Maximilian Schwarzbach in Führung, doch Aurel Hameister (35.) und Hendrik Güttler (40.) drehten die Partie noch vor der Pause. Fin Neye glich in der 64. Minute für Löwenberg aus. Als alles auf ein Remis hindeutete, traf Marek Schroller in der Nachspielzeit (90.+2) zum umjubelten 3:2-Siegtreffer für Glienicke.
SpG Hennickendorf/Rehfelde – SpG Tauche/Ahrensdorf 1:0
Ein zähes Ringen entwickelte sich in Hennickendorf, lange neutralisierten sich beide Mannschaften. Erst kurz vor Schluss fiel die Entscheidung: In der 87. Minute verwandelte Ben Kulla einen Foulelfmeter sicher zum umjubelten Siegtreffer.
SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II – SG Müncheberg 1:3
Die Gäste aus Müncheberg bewiesen einmal mehr ihre Effektivität. Tim Sowinski brachte sie in der 37. Minute in Führung, Nico Helm legte in der 53. Minute nach. Zwar konnte Tobias Hoke in der 71. Minute für Petershagen/Eggersdorf verkürzen, doch in der Nachspielzeit stellte Kai Lukas Deutschmann mit dem 3:1 den Auswärtserfolg sicher.
SG Hangelsberg 47 – SG 47 Bruchmühle 1:6
Die Bruchmühler waren eine Klasse für sich. Devrig Hemberger eröffnete den Torreigen in der 12. Minute und legte weitere Treffer in der 45. und 66. Minute nach. Patrick Koszuta (29.), Niklas Bauer (65.) und Kevin Dänhardt (75.) trafen ebenfalls. Zwar konnte Leon Schöttke per Elfmeter (32.) für Hangelsberg verkürzen, doch die Rote Karte gegen Ewin Seibel (78.) besiegelte das Debakel. Zudem vergab Tobias Opitz einen Strafstoß für Bruchmühle (34.), den Torwart Gian-Paul Bezill parierte.
MTV 1860 Altlandsberg – FC Strausberg II 5:1
Ein echtes Feuerwerk lieferte der MTV. Zwar gerieten die Hausherren früh durch Titas Lekaunikas (3.) in Rückstand, doch Kevin Borowski drehte mit Treffern in der 20. und 45. Minute das Spiel. Danach dominierten die Gastgeber: Fabian Tom Redanz (54.), Jose Verissimo da Silva Neto (78.) und erneut Borowski (87.) sorgten für den klaren 5:1-Endstand.
FC Neuenhagen 1913 – VfB Steinhöfel 6:2
Ein torreiches Spektakel bot Neuenhagen. Lucas Oegel brachte die Gäste in der 40. Minute in Führung, doch Kai Schönwald glich nur drei Minuten später aus. Tobias Lorenz (47.) und Lukas Dorn (53.) hielten die Partie offen. In der Schlussphase aber brachen alle Dämme: Linus Limberg (77., Handelfmeter), Dustin Opitz (81.), Lorenz (85.) und Jonas Ruffert (90.) trafen und machten den 6:2-Sieg perfekt.
SV Rot-Weiß Reitwein – FV Erkner 1920 II 3:0
Reitwein legte los wie die Feuerwehr und entschied die Partie schon vor der Pause. Michel Schadow (15.), Arsalan Mohamadi (22.) und Lucas Möller (43.) sorgten für klare Verhältnisse und einen 3:0-Erfolg.
Storkower SC – FC Union Frankfurt 9:1
Ein Schützenfest in Storkow: Leon Hans Gutschke (19.), Nico Schorisch (20., 32.), Enrik Dominik Nagel (23.), Riccardo Pathe (41., 67., 77.), Jan Kretschmann (54.) und Patrick Sergel (90.) trafen für die entfesselten Gastgeber. Für Union Frankfurt blieb nur der Ehrentreffer durch Dennis Wagura Njoroge (73.).
BSG Pneumant Fürstenwalde – SV 1919 Woltersdorf 2:1
Die Partie war lange umkämpft. John Ebert brachte Woltersdorf in der 50. Minute in Führung, doch Jason-Ben Kirchner glich in der 68. Minute aus. Als sich alles auf ein Remis einstellte, schlug Franz Fritsch in der 86. Minute zu und sicherte Fürstenwalde den späten Heimsieg.
