FC Falkenthaler Füchse mit sattem 7:3, Storkower SC wie entfesselt

Oranienburger FC Eintracht 1901 II – SG Grün-Weiß Bärenklau 3:1

Oranienburgs Zweite zeigte sich von Beginn an hellwach. Mert Ahmedov stellte mit seinen Toren in der 20. und 43. Minute die Weichen früh auf Sieg. Nach dem Anschlusstreffer von Daniel Hirmke in der 60. Minute kam noch einmal Spannung auf, doch Dennis Dombert sorgte in der 81. Minute mit dem 3:1 für klare Verhältnisse. Bitter für die Gäste: In der 82. Minute sah Declan Nassar die Gelb-Rote Karte.

SG Einheit Zepernick 1925 II – FSV Fortuna Britz 90 5:2

Ein Offensivspektakel bekamen die Zuschauer in Zepernick zu sehen. Janne Lehr brachte die Gastgeber in der 22. Minute in Führung, doch Niclas Gorgas glich nur drei Minuten später aus. Danach spielte fast nur noch Zepernick: Theo Heinke (31.), Eric Woiton (52.), Cornel Platow (61.) und Sepp Kluge (65.) schossen eine komfortable Führung heraus. Kevin Domroes konnte für Britz in der 85. Minute nur noch Ergebniskosmetik betreiben.

TSG Fortuna 21 Grüneberg – FSV Bernau II 1:4

Die Gäste aus Bernau zeigten sich kaltschnäuzig. Patrick Hamel (21.) und Denis Kyyan (33.) sorgten für eine schnelle Führung. Nach dem Anschlusstreffer von Lukas Fröhlich in der 59. Minute keimte kurz Hoffnung in Grüneberg auf, doch Leon Jarnetzky (63.) und Laurence Lattner (87.) machten den Auswärtssieg perfekt.

SV Eintracht Bötzow – FC Kremmen 1920 3:4

Ein Derby, das alles bot: Tore, Dramatik und Emotionen. Bötzow legte furios los und führte nach Treffern von Niklas Schulz (6.) und Jannik Morten (9.) früh mit 2:0. Doch Kremmen schlug zurück: Patrick Breyer (26.) und Marvin Prien (36.) glichen aus, ehe Sascha Hergst in der Nachspielzeit der ersten Hälfte per Foulelfmeter die Gäste erstmals in Führung brachte. Wieder war es Breyer (63.), der erhöhte, ehe Lennert Schwach in der 78. Minute noch einmal für Spannung sorgte. Am Ende blieb es beim umjubelten 4:3-Sieg für die Kremmener.

SV Grün-Weiß Bergfelde – SpG Lichterfelde/Finow 4:2

Die Hausherren erwischten einen Traumstart. Steven Schultz (7.) und Marcel Weihrauch (19.) brachten Bergfelde schnell mit 2:0 in Führung. Nick Lange verkürzte in der 21. Minute, doch erneut Weihrauch (31.) stellte den alten Abstand her. Ein Eigentor von Niklas Kohl (38.) brachte die Gäste noch einmal heran, ehe Emilio Mattner (45.) den 4:2-Endstand besorgte. Kohl musste in der 65. Minute zudem mit Gelb-Rot vom Feld.

SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 – FC Falkenthaler Füchse 1994 3:7

Ein torreiches Spektakel in Leegebruch! Max Schläwicke war mit vier Treffern (17., 44., 56., 77.) der überragende Mann. Robert Reimann (55.), Christopher Franz (71.) und Marlon Hilgert (88.) trugen sich ebenfalls für die Gäste in die Torschützenliste ein. Für Leegebruch traf Carsten Jäschke dreimal (63., 87., 90. Foulelfmeter), doch am Ende stand ein klares 7:3 für die Falkenthaler.

FSV Basdorf – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde III 1:0

Ein frühes Tor entschied die Partie: Pascal Bettge traf in der 10. Minute zum 1:0, das Basdorf bis zum Schlusspfiff leidenschaftlich verteidigte. Ahrensfelde III mühte sich vergeblich um den Ausgleich.

SV Glienicke/Nordbahn – Löwenberger SV 3:2

Die Gäste gingen in der 28. Minute durch Maximilian Schwarzbach in Führung, doch Aurel Hameister (35.) und Hendrik Güttler (40.) drehten die Partie noch vor der Pause. Fin Neye glich in der 64. Minute für Löwenberg aus. Als alles auf ein Remis hindeutete, traf Marek Schroller in der Nachspielzeit (90.+2) zum umjubelten 3:2-Siegtreffer für Glienicke.