FC Falkenthaler Füchse mit 8:1, SpG Tauche/Ahrensdorf mit 11:0

SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II – SG Wiesenau 03 10:3

Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Petershagen. Nach einem Eigentor von Lukas Sontowski in der 3. Minute glich Lukas Loock rasch aus (14.). Innerhalb von fünf Minuten sorgten Tim Beier (18.) und Paul Harttrumpf (19.) für die Wende. Nach dem 3:2-Anschluss in der 59. Minute drehte Petershagen/Eggersdorf II mächtig auf: Philipp Malech traf doppelt (60., 65.), Tim Beier erhöhte auf 6:2 (70.) und danach trugen sich auch Andrej Sevcenko (80.), Marwin Ruthsatz (82.), Ronny Schmidtke (89.) und erneut Tim Beier (90.) in die Torschützenliste ein. Den Schlusspunkt setzte Ryszard Kupper mit dem dritten Wiesenauer Treffer (90.).

SV Rot-Weiß Reitwein – SG 47 Bruchmühle 1:1

Reitwein ging durch Philipp Pflug in der 23. Minute in Führung, musste aber in der 70. Minute den Ausgleich durch Devrig Hemberger hinnehmen. Am Ende blieb es beim Unentschieden.

SpG Tauche/Ahrensdorf – SV Hertha 1923 Neutrebbin 11:0

Tauche/Ahrensdorf dominierte von Beginn an und schoss sich in einen wahren Rausch. Fabian Laske (2., 60., 87.), Jens Jahn (5., 54.), Tim Liske (32., 43., 50., 74.), Niklas Voß (28.) und Kai Thiele (56.) machten das Ergebnis zweistellig.

MTV 1860 Altlandsberg – Storkower SC 4:4

Ein dramatisches Remis sahen die Zuschauer in Altlandsberg. Christoph Ziesche (6.) und Kevin Borowski (38.) brachten die Gastgeber mit 2:0 in Führung. Doch Storkow kam zurück und drehte durch Jan Kretschmann (43.), Marian Beyer (54.) und Riccardo Pathe (63.) das Spiel. Nach dem 3:3 durch Max Hanke (80.) und dem erneuten Rückstand durch Julian Alexander Keßler (86.) rettete Borowski mit seinem zweiten Treffer in der 90. Minute das 4:4.

FC Union Frankfurt – 1. FC Frankfurt II 0:2

Die zweite Mannschaft des 1. FC Frankfurt gewann das Stadtduell durch Treffer von Erik Huwe (28.) und Moein Nuri Mohammed Zremig (55.) mit 2:0.

SG Hangelsberg 47 – SV 1919 Woltersdorf 1:2

Sandro-Michel Thieme brachte Hangelsberg kurz vor der Pause in Führung (37.). Doch Louis Schulz (70.) und Lennox Langer (90.+1) drehten in einer starken zweiten Hälfte die Partie zugunsten von Woltersdorf.

VfB Steinhöfel – SpG Hennickendorf/Rehfelde 0:2

Hennickendorf/Rehfelde entschied das Spiel nach der Pause für sich: Maximilian Terzenbach traf kurz nach Wiederbeginn (46.), Ben Kulla machte in der Schlussminute (90.) alles klar.

SG Müncheberg – FV Erkner 1920 II 5:0

Matchwinner war eindeutig Fabian Hirsch, der vier Treffer erzielte (22., 40., 61. Foulelfmeter, 74.). Nico Helm setzte mit einem weiteren Strafstoßtor in der sechsten Minute der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Trotz des klaren Erfolgs musste Müncheberg nach einem Platzverweis gegen Collin-Matthias Gathow (86.) in Unterzahl zu Ende spielen.