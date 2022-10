FC Ezelsdorf bekommt Dämpfer beim 1. FC Schwand

In einer hochklassigen Partie gelang es der Hartmann-Elf mit viel Kampf und Einsatz den starken Tabellenführer zu bezwingen.

Schwand kam gut in die Partie und hatte nach knapp 2 Minuten die erste gute Chance. Eine Hereingabe von Lukas Schneider kam zu Yannic Duvenbeck , doch der traf den Ball nicht sauber und so ging die Kugel über das Tor.

In der Folge übernahm der Gast immer mehr die Spielkontrolle und die Schwander Defensive um David Ries, Rene Svoboda, Markus Trambauer und Max Schnitzlein hatte alle Hände voll zu tun. Mitte der ersten Hälfte war es dann aber der starke Keeper Tobias Pfann. Der musste all sein Können aufbieten, nachdem ein Gäste Angreifer nach einem doppelten Doppelpass plötzlich alleine vor dem Tor auftauchte. Tobi Pfann reagierte aber blitzschnell und parierte den Schuss. In der Folge half Schwand auch der Pfosten, den nach einem Flachschuss ein Gästeangreifer traf. In dieser Phase hatte der FC das Glück auf seiner Seite. Schwand versuchte immer wieder gefährlich nach vorne zu spielen und schloss in der 43. Minute einen überragenden Konter zur Führung ab. Ali Arlt erkämpfte den Ball und schickte Yannic Duvenbeck auf der linken Seite. Der sah den mitgelaufenen Marcel Roder der allein gelassen zur Schwander Führung einschoss. Allerdings musste Schwand nur zwei Minuten später nach einem Standart den Ausgleich hinnehmen. Einen Eckstoß verwertete Paul Arnold mit dem Kopf.

Nach der Pause war es erneut der Gast der besser im Spiel war. So musste erneut Tobias Pfann alles aufbieten und parierte im 1gegen1 glänzend. Nach diesem Weckruf kam Schwand besser ins Spiel und die Partie war ausgeglichen. Mitte der zweiten Hälfte dann eine Riesenchance für Schwand. Marcel Roder scheiterte mit seinem Distanzschuss noch am Gästetorhüter. Die fällige Ecke brachte Andre Haas herein und in der Mitte verpasste Rene Svoboda nur ganz knapp. In der 66. Minute dann die Schwander Führung. Der eingewechselte Manu Nitsche erlief einen weiten Ball und sah den mitgelaufenen Markus Trambauer. Manuel Nitsche brachte den Ball mit einer sehenswerten Hereingabe auf Markus Trambauer, der den Ball technisch sauber verwertete und aus spitzen Winkel eiskalt durch die Beine des Gäste Keepers zur Führung einschob.