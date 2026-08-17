FC Ettenheim-Altdorf startet mit einem souveränen Heimsieg

Gegen den Lupfer von Jakob Schmidt (schwarzes Trikot) ist der Diersheimer Torhüter Lennard Ludwig chancenlos. – Foto: Steven Van Veen

Der FC Ettenheim-Altdorf gilt in der Fußball-Bezirksliga als einer der Meisterschaftsfavoriten. Am ersten Spieltag setzt sich die Ey-Elf souverän mit 3:1 (1:0) gegen den SV Diersheim durch.

Jakob Schmidt, Nezugang vom SC Orschweier, stand im Mittelpunkt des erfolgreichen Heimspiels des FC Ettenheim-Altdorf gegen den SV Diersheim. Der Mittelfeldspieler erzielte alle drei Tore beim 3:1 der von Florian Ey trainierten Heimelf. "In Jakob haben wir einen guten Spieler bekommen, der auf vielen Offensivpositionen eingesetzt werden kann", sagte Kapitän Michael Schwanz und freute sich über den gelungenen Einstand seines Mannschaftskameraden – und gab sich überzeugt: "Er wird trotz der drei Tore bestimmt nicht abheben." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.