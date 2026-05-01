 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

FC Ettenheim-Altdorf gewinnt das Spitzenspiel gegen FV Rammersweier

Beim 4:0 (3:0) gegen den FV Rammersweier offenbart das Team von Trainer Florian Ey seine Stärken

von Toni Nachbar (BZ) · Gestern, 19:30 Uhr · 0 Leser
Duell der Kapitäne: Der Rammersweierer Max Meier (links) wird von Michael Schwanz verfolgt.
Duell der Kapitäne: Der Rammersweierer Max Meier (links) wird von Michael Schwanz verfolgt. – Foto: Sebastian Barthmes

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FC Ettenheim-Altdorf

Der FC Ettenheim-Altdorf stürmt in der Fußball-Bezirksliga auf den zweiten Platz. Beim 4:0 (3:0) gegen den FV Rammersweier offenbart das Team von Trainer Florian Ey seine Stärken

4:0. Das klingt großartig für den FC Ettenheim-Altdorf und niederschmetternd für den FV Rammersweier. Dabei war das vorgezogene Spitzenspiel am Donnerstagabend zwischen dem Tabellenzweiten und dem Dritten, die nach diesem Ausgang ihre Ranglistenpositionen vertauschten, eine sehr intensive und umkämpfte Angelegenheit auf dem Altdorfer Sportplatz gewesen. Die von Florian Ey gecoachten Ettenheimer und Altdorfer gewannen am Ende deshalb so klar, weil einige ihrer Stärken reichlich Früchte trugen. In der Defensive waren die Gastgeber nahezu unüberwindbar, vorne brachten Standards, Kopfballstärke und Tempo die Tore. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.